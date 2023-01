Sharon Stone lamenta haber trabajado con muchos actores misóginos; Robert De Niro y Joe Pesci no lo fueron

Michael Douglas, William Baldwin, Russell Crowe, Leonardo Di Caprio y Sylvester Stallone son solo algunas de las estrellas que han trabajado con la actiz de 64 años, Sharon Stone, quien a lo largo de su carrera ha tenido que enfrentar algunas situaciones incómodas en el set.

Recientemente en una entrevista para el medio estadounidense “Variety”, la actriz señaló que la mayoría de los histriones que la han acompañado a cuadro han tenido comportamientos misóginos.

Si bien los señalamientos fueron para algunos galanes de la industria, aseguró que Robert De Niro y Joe Pesci , con quienes compartió pantalla en la película dirigida por Martin Scorsese,“Casino” no lo fueron.

"Trabajé con algunas de las estrellas más importantes de la escena, que literalmente me hablaban frente a frente y me decían qué es lo que tenía que hacer. Eran tan misóginos, aunque no lo fueron Robert De Niro, y Joe Pesci, ellos no. Pero trabajé con muchas estrellas que permanentemente me decían qué hacer", señaló la actriz.

La actriz relató que con las estrellas que tenían comportamientos misóginos, no era posible influenciarlos con su interpretación, recalcando que eso no podía tratarse de una gran actuación.

Asimismo explicó que aunque sus palabras no interesen a muchos: seguirá expresándose cuando le sa necesario

“No soy la actriz más popular de la ciudad, porque la gente no quiere escuchar mis opiniones, jodidas opiniones, tal vez por mi devoción, tal vez porque soy un bicho raro. Pero solo estoy en esto para estar presente”, concluyó.



Foto:AP/Evan Agostini, Archivo El Universal

Sharon saltó a la fama en 1992 de la mano del filme “Bajos Instintos”, donde protagonizó una de las escenas más icónicas de su carrera, con un sensual cruce de piernas, junto a Michael Douglas en el set.

Uno de sus últimos proyectos fue la película “Beauty”, donde participó junto a Gracie Marie Bradley, Aleysse Shannon, y Giancarlo Esposito, recordado por su papel como Gus Fring en “Breaking Bad”.

Además de haber culminado la filmación de la película “What About Love” dirigida por Klauz Menzel, a estrenarse el próximo 14 de febrero.

