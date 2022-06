Sharon Stone comparte su dolor tras sufrir 9 abortos espontáneos

Sharon Stone hizo una dura revelación en un posteo del Instagram de revista People, donde se promocionaba una nota exclusiva en la que la bailarina Peta Murgatroyd daba testimonio de su reciente pérdida de un embarazo. La actriz aprovechó esta ocasión para abrirse por primera vez y hablar de su dura búsqueda por convertirse en mamá.

En la publicación, la protagonista de "Casino" y "Bajos instintos" contó que antes de adoptar a sus 3 hijos, perdió 9, y se mostró crítica con los tabúes socialmente impuestos alrededor de ese tipo de situaciones.

"Nosotras, como mujeres, no tenemos un lugar para discutir la profundidad de este tipo de pérdida", sostuvo en su comentario.

Y sumó: "Perdí nueve hijos por aborto espontáneo. No es poca cosa, ni física, ni emocionalmente, pero nos hacen sentir que es algo que debemos soportar solas y en secreto con una especie de sensación de fracaso. En lugar de recibir la compasión, la empatía y la sanación que tanto necesitamos. El cuidado de la salud y el bienestar femenino desde la ideología masculina se ha vuelto laxo en el mejor de los casos, ignorante de hecho y violentamente opresivo".

Sharon Stone y sus hijos

La madre de Roan Joseph, Quinn Kelly y Laird Vonne ha tenido que luchar para mantenerse cerca del mayor de los niños. Sus mediáticos romances y rupturas fueron portadas de revistas durante años. Fue en 1998 cuando parecía que había encontrado a su compañero “definitivo”, Phil Bronstein, un hombre de los medios, con quien después de una relación de nueve meses llegó el altar. Tras intentar tener hijos y que la actriz sufriera dos abortos espontáneos, la pareja decidió adoptar a Roan.

Un año después, Stone sufrió un grave derrame cerebral, fue tal la magnitud que aún conserva secuelas. “Salí del hospital con amnesia severa, tanto a corto como a largo plazo”, contó en sus memorias. La mala racha continuó para ella, al poco tiempo su matrimonio terminó. “Cuando tu vida se incendia, lleva tiempo resucitar como un fénix. Tienes que quedarte quieto el tiempo suficiente, y debés amarte y perdonarte a vos mismo”, confesó.

Tras mudarse de San Francisco a Los Ángeles, Sharon adoptó a dos niños más: Laird, en 2005, y Quinn, en 2006. "Era una madre con tres hermosos niños pequeños, pero estaba constantemente en los juzgados para luchar por mi hijo mayor (su padre quería la custodia total, a la que accedió en 2018)”, reveló.

La historia de Peta Murgatroyd

En su conversación exclusiva con revista People, Murgatroyd, de 35 años, habló por primera vez sobre la pérdida reciente de su embarazo. Recordó estar acostada en una cama de hospital horas después de que su hijo Shai, de 5 años, viera cuando la subían a una ambulancia. Pidió ayuda después de encontrarse en el piso de la habitación de su hijo pequeño, completamente incapaz de moverse después de dar positivo al coronavirus días antes.

Archivo EL UNIVERSAL.

"No tenía fuerzas. No podía abrir un lavavajillas. No pude abrir la heladera para darle de comer a Shai, para traerle unas tostadas", dijo la bailarina profesional. "Se puso tan mal que mi aliento estaba empezando a verse afectado. Fue realmente dramático".

En el hospital, Murgatroyd llamó a su marido, que estaba a miles de kilómetros de distancia en Ucrania, y lo puso en el altavoz del teléfono cuando el médico entró en su habitación. “Pensé que iba a revelar algunas noticias realmente malas. Yo estaba como ‘¿Qué pasa?’. “Él dijo: ‘¿Sabías que estabas embarazada?’ " Al otro lado del teléfono, Chmerkovskiy, de 42 años, comenzó a celebrar. “Escuchó al médico decir: ‘Estás embarazada’”, recordó. Pero escuchó mal la noticia: Murgatroyd ya había perdido al bebé.

Después de este trago amargo, la bailarina está metida de lleno en su tratamiento de fertilización in vitro, y está abierta a compartir todos los detalles sin tabúes. “Mi primera noche de tratamiento de FIV”, escribió Murgatroyd en el pie de una foto que compartió en sus redes sociales.

“Llevarlos a ustedes en este viaje conmigo para el bebé número 2 es en realidad un poco especial e increíble. Me encanta compartir cosas con todos ustedes, y bueno... esta soy yo siendo lo más transparente posible. Normalicemos las conversaciones sobre abortos espontáneos y FIV y creemos un ambiente que sea más cómodo para todas las mujeres”, expresó.

