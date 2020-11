Sharon Stone asegura forma parte del equipo de transición de Joe Biden

En más de una ocasión durante el último año, Sharon Stone afirmó que a los 62 años siente que está en el tercer acto de su vida y que le llegó el momento de dejar de pensar en lo que los demás piensan de ella para concentrarse en sí misma, siendo la política una de las áreas que le interesa explorar.

Así, hace unos días, entrevistada por el ciclo televisivo Extra!, la actriz de "Bajos instintos" reveló que forma parte del equipo de transición del presidente electo estadounidense Joe Biden y, aunque no detalló su compromiso con el nuevo gobierno demócrata, sí habló de sus aspiraciones futuras.

"A lo largo de mi carrera me propusieron muchas veces algún cargo, pero hasta ahora nunca se trató de un puesto en el que yo no sintiera que los mecanismos burocráticos iban a atarme las manos. Pero si me ofrecieran un trabajo en la administración pública que me permitiera ayudar y hacer cosas, lo aceptaría", explicó Stone en la entrevista realizada a propósito del reconocimiento que recibió junto al infectólogo Anthony Fauci de parte de Treatment Action Group, una organización no gubernamental que se dedica a la investigación y difusión de tratamientos para el VIH.

"Formo parte del equipo de transición de Biden y si el presidente electo o la vicepresidenta (Kamala) Harris me ofrecieran trabajar en algo relacionado con enfermedades infecciosas aceptaría y aportaría mis años de experiencia global en el tratamiento y prevención", explicó Stone.

En la misma ceremonia virtual fue homenajeado Fauci, el principal consejero médico de la Casa Blanca durante la pandemia. "Hace muchos años que trabajo con el doctor Fauci. Es un ser humano extraordinario. Su compasión, empatía e inagotable paciencia van más allá de mi comprensión", afirmó la actriz que hace unos meses criticó duramente la respuesta del gobierno de Donald Trump ante la emergencia sanitaria actual.



"En esta etapa de mi vida, al entrar en mi tercer acto, lo que quiero es poder ser más productiva y dedicarme a ayudar a los demás", explicó Stone cuyo papel más reciente fue en "Ratched", la serie de Netflix producida por Ryan Murphy.

