Shanik Berman y lo que piensa hacer si su esposo Jorge muere antes que ella

Shanik Berman toca madera, literal y figurativamente, para morir antes que su esposo, Jorge Berman, pues la conductora no sabe si será capaz de soportar el dolor de vivir sin quien ha sido su pareja desde que ella tenía 19 años, mismo motivo por lo que ya tiene pensando qué hacer si la vida se lleva primero a "Jorgito", apodo con el que se ha hecho famoso dentro de "La casa de los famosos México".

La participación de la conductora en "LCDLFM" se ha destacado, pues a menos de una semana, ya se perfila como una de las integrantes más fuerte y con mayores posibilidades de llegar a la final, pese a que esta noche se encuentra nominada junto a Briggitte Bozzo, Paola Durante y Mario Bezares.

La simpatía de Shanik no le ha sido indiferente a la audiencia que en redes sociales se ha mostrado sorprendida por su buen humor e ingenio.

Uno de los grandes aciertos de Berman fue llevar consigo una almohada, tamaño natural, de Jorge, su esposo, pues argumentó que no estaba acostumbrada a dormir lejos de él.

Shanik y Jorge Berman son madre y padre de Daniel (QEPD) y Karla. Foto: Instagram

El amor que existe entre Shanik y Jorge ha quedado evidenciado en los últimos días, cada que la conductora habla del apego que siente por su marido, con quien contrajo matrimonio cuando sólo tenía 19 años.

La incondicionalidad que la famosa profiere por su esposo es tal que, ya en más de una ocasión ha aclarado que, de morir Jorge primero, se quitaría la vida para alcanzarlo.

"Jorge, mi esposo hasta la fecha, que me muera yo antes que él, (si se muere antes) yo me mato", dijo a Matilde Obregón en una entrevista.

De acuerdo con la conductora, ya tiene el medicamento con el que acabaría con su vida, el que asegura que es muy difícil de conseguir, pues sólo se le administra a las y los pacientes en estado terminal.

"Yo tengo el veneno para matarme, es una inyección muy difícil de conseguir, yo ya sufrí la muerte de un hijo, creo que ya padecí lo que me tocaba", argumentó.

Y aunque Shanik se quitaría la vida por Jorge, Jorge no actuaría del mismo modo, de morir Shanik, así fue como la misma conductora lo relató:

"Yo le dije a Jorge: ´-Si tú te mueres, yo me mato, pero si yo me muero, tú te matas´, y me dijo: ´-No, yo no me quiero morir´, le dije: ´-Cómo?, ¿tú no te vas a matar si yo me muero?´, me dijo: ´-No´, le dijo: ´-Ay, pues qué poca madre´".

Shanik y Jorge Berman, los primeros años de amor

Shanik cuenta que conoció a Jorge cuando tenía 19 años y vino de visita a la CDMX, pues en esa época se encontraba estudiando la carrera de literatura francesa, en La Sorbona de París, sin embargo, la famosa no volvería a reanudar sus estudios, pues al conocer a Berman, este le propuso matrimonio, con sólo dos semanas de haber comenzado a salir.

"Le dije: ´-No me voy a casar contigo porque tengo 15 mil pretendientes, ¿por qué me casaría contigo?´, y me dijo: ´-Porque yo te voy a llevar a estudiar donde tu quieras del mundo, te voy a llevar a la Luna de miel que tu quieras, te voy a comprar tu casa con alberca, cancha de tenis´, le dije: ´-Ok, me casó contigo´", contó a su compañera Mariana Echeverría, dentro de "LCDLFM".

La Luna de Miel de los recién casados tuvo como destino toda sudamérica, la cual conocieron a lo largo de dos meses.

Más adelante, Jorge cumplió su palabra, e impulsó que Shanik pudiera estudiar traducción e interpretación de conferencias técnicas para organizaciones internacionales.

Los Berman tuvieron a Karla y Daniel, este último, falleció lamentablemente cuando tenía 19 años.

