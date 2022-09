Shanik Berman le hizo una broma pesada a Gustavo Adolfo Infante en vivo: "Me dejaste frío"

El incómodo momento que protagonizó Gustavo Adolfo Infante y sus compañeras de “Sale el Sol” hace unas semanas, en el programa en vivo, sigue dando de qué hablar, pues ahora la conductora Shanik Berman decidió retomar la polémica y hacerle una broma “pesada” al periodista frente a la mirada de los televidentes, situación que lo dejó helado.

Fue en el programa “De primera mano” donde los conductores: Addis Tuñón, Eduardo Carrillo, Berman e Infante se encontraban dando la noticia de que Christian Nodal habría sido captado en estado inconveniente en Las Vegas después de dar un concierto.

Tras esto, compartieron sus puntos de vista, entre ellos salió a relucir que sentían “envidia” de que el artista no los hubiera invitado a pasarla bien con él.

“Maestro Nodal desde aquí, qué mendigo coraje que no me invitaste un Whisky para estar contigo” señaló Adolfo y agregó que sus haters podían tomar ese fragmento de video para subirlo a redes, “Agarren esta parte, ´qué lástima que no me invitaste”.

Tuñón reaccionó al comentario con un “Ay Gus” por lo que el periodista expresó que de una vez le hacía el trabajo a los “huevones”.

Shanik no dudó en contestar y le dijo: “Si vamos a hablar de hue…, mira, yo soy capaz de que voy con el jefe y le digo o la cabeza de él” señalando a Infante, “O mi cabeza”. El sorpresivo comentario hizo que al periodista no le quedara más remedio que observar a la conductora con la boca abierta.

Berman añadió “Ay no perdón, ya me acordé que yo no trabajo aquí. Entonces yo no le puedo pedir al jefe ninguna cabeza” y comenzó a reír. Luego de esto, el momento se volvió tenso: “Me dejaste frío Shanik” se escucha decir al comunicador.

Recordemos que Adolfo utilizó una frase parecida cuando se enfrentó en el foro de “Sale el sol” con Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado donde señaló que hablaría con sus superiores para que eligieran entre él y Biestro porque se sentía incómodo trabajando con ella, por otra parte aseguró que él tenía más facilidad de conseguir información y entrevistas exclusivas: “Pónganse a trabajar” sentenció.

