Tres meses después de anunciar su separación a través de un comunicado conjunto, Shakira y Gerard Piqué continúan sin llegar a un acuerdo por la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha. Quemando los últimos cartuchos para no ir a juicio y que sea un juez el que decida si los pequeños se quedan en Barcelona o se mudan a Miami como pretende la colombiana, la expareja se reencontró este jueves en una reunión en la ciudad condal que no terminó como ninguno de los dos pensaba.

Un encuentro que tuvo lugar en el despacho del abogado del futbolista, Ramón Tamborero, y que duró dos horas, tras las que Piqué abandonó el lugar serio y cabizbajo, sin hacer declaraciones acerca de si había llegado a un acuerdo con Shakira o no.

60 minutos después, y con una gran sonrisa, la cantante abandonó el lugar entre gritos de sus seguidores pidiéndole que se quede en Barcelona.

Piqué sale antes de la reunión

La pareja aún no ha llegado a ningún acuerdo, aunque las negociaciones estaban muy avanzadas pero algo sucedió que provocó que Gerard "perdiera los nervios" después de dos horas intentando llegar a un acuerdo y "harto" abandonó la reunión precipitadamente.

"No le gustó el camino que estaba tomando la negociación por el gran número de cláusulas que ha incluido Shakira y por las exigencias extrañas de la colombiana", explicó una fuente, revelando que el "principal punto de escollo" entre el futbolista y la cantante es "que no se ponen de acuerdo con donde se va a fijar la residencia de Milan y Sasha".

Shakira lleva varios meses intentando llevarse a los pequeños a Miami, pero Gerard se niega; quiere que los niños sigan en Barcelona porque es lo mejor para ellos - ya que allí están su familia, sus amigos y su casa - , buscando que los pequeños sufran lo menos posible con los cambios que han sufrido sus vidas tras la separación de sus padres.

Es este el principal punto de partida y el escollo por el que no hay acuerdo, aunque por el momento "no se habla de juicio y habrá próximamente una nueva reunión entre sus abogados". "No está todo perdido" señala la periodista, que tras hablar con fuentes cercanas está convencida de que "Shakira y Gerard harán todo lo posible para no ir a juicio y para llegar a un acuerdo por el bien de sus hijos".

