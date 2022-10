Shakira reaparece cantando frente a la cámara: "No fue culpa tuya ni tampoco mía"

Shakira aparece frente a la cámara cantando parte de su nuevo tema musical "Monotonía", que se lanzará el 19 de octubre, la colombiana compartó el video en sus redes en el que aparece en blanco y negro, con las uñas en color verde cantando.

"No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía,nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría", interpreta Shakira en el breve video que es otro previo al esperado lanzamiento que desean escuchar completo sus seguidores, y que también será cantando por Ozuna.

Este regreso de Shakira, tras el anuncio oficial de su rompimiento con Gerard Piqué, dividió opiniones de los fans, algunos consideran que se viene un temazo producto del sentir de la cantante, mientras que otros sugieren que ya no le cante a su ex, ya que no se lo merece.

En pocos minutos, el video ha logrado miles de visitas y cientos de comentarios.

Lee también: Sebastián Ligarde, actor de "Quinceañera", lucha contra un tumor en el colon



El panorama de Shakira

La cantante está pasando por comentos personales muy delicados, pues además de su ruptura amorosa con el padre de sus hijos, y que él ya tiene una nueva pareja, la intéprete de "Te felicito" enfrenta un probema legal.

La colombiana será juzgada en España acusada de defraudar el equivalente a unos 15 millones de dólares en impuestos entre 2012 y 2014, por lo que la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de unos 25 millones de dólares.



rad