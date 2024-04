Shakira publica misterioso mensaje en redes sociales, ¿se viene gira mundial?

Hace apenas unas semanas, Shakira sorprendió a sus fans al anunciar el lanzamiento de "Las mujeres no lloran", el disco número 12 en su carrer y con el que regresó a la industria musical, tras varios años de ausencia.

Aunque el disco incluye varios temas que se volvieron éxito mucho antes del lanzamiento de éste, como "TQG" y "Music Session 53", junto a Bizarrap, se convirtió en todo un éxito, por lo que los rumores de una posible gira no tardaron en comenzar.

La propia colombiana alimentó estas sospechas, tras una entrevista que ofreció a la revista "Billboard", pues aseguró que no descartaba la idea de iniciar un tour mundial: “Armar una gira es divertido, pero es un gran esfuerzo. Para mí lo más importante es el repertorio. Por eso creo que mi próxima gira será la gira de mi vida", dijo.





Shakira anuncia su disco "Las mujeres ya no lloran". Foto: Instagram





Ahora, todas estas especulaciones parecen estar convirtiéndose en una realidad, y es que la intérprete de "Antología", acaba de publicar un misterioso mensaje en las redes, con el que, de acuerdo a los usuarios, estaría confirmando el tan ansiado tour.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Shakira escribió una simple y breve frase que enloqueció a sus seguidores, pues serviría como el anuncio oficial: "Se viene la loba", se lee en la publicación.









Aunque no dio más detalles al respecto, los fans no tardaron en reaccionar y hacerle saber que están ansiosos por volverla a ver arriba de un escenario: "Por fin la gira", "Se viene la gira", "Nuestro sueño por fin hecho realidad", "Shakira no estés jugando con nosotros", "Si es el tour me muero", "¿Qué significa esto? ¿Voy rompiendo la alcancía o qué?", "Dios, se viene el tour", "la manada ya te espera", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento no hay nada confirmado y Shakira no ha hecho ninguna otra declaración al respecto.

La última vez que la barranquillera estuvo en México fue el 16 de octubre del 2018, en el Estadio Universitario de Monterrey. Días atrás se presentó en el Estadio Azteca con dos conciertos que estuvieron completamente abarrotados.

