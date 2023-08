Shakira presume primer vistazo de la escultura que tendrá en su natal Barranquilla

Hace algunas semanas las autoridades de Barranquilla, Colombia, anunciaron la creación de una estatua para homenajear a una de las figuras más sobresalientes que han visto nacer, la cantante Shakira.

Fue el actual alcalde de la ciudad, Jaime Pumajero quien reveló que dicha escultura será hecha completamente de bronce y alcanzará una altura de poco más de seis metros de alto. Además, explicó que entre los objetivos de la figura también está incentivar el turismo entre los fans de la famosa artista.

A poco tiempo de que el monumento sea revelado, la intérprete de "Acróstico" ha dado un primer vistazo del gran avance que el equipo de artistas lleva y que, presumen, es de un 70 por ciento.





La cantante será homenajeada con una escultura de su imagen por la ciudad que la vio nacer. Foto: Instagram @shakira





Lee también Taylor Swift, la artista que más contamina por el uso de jets privados

En las imágenes compartidas por el político y retomadas en una de las redes sociales de la colombiana, puede observarse la parte de abajo de la impresionante escultura, misma que corresponde a la piernas y las famosas caderas de la cantante.

Me siento conmovida y profundamente agradecida por este honor que me hacen las manos de este artista y su equipo, talento extraordinario de mi tierra. Gracias alcalde y gracias mi Barranqulla linda! Te mereces todo! Los quiero tanto! ♥️ @alcaldiabquilla https://t.co/HBM8ZVE6LP — Shakira (@shakira) August 25, 2023





Al respecto, la también compositora no se quedó callada y no sólo agradeció por este gesto, también se dijo sumamente honrada por este reconocimiento a su trayectoria: "Me siento conmovida y profundamente agradecida por este honor que me hacen las manos de este artista y su equipo, talento extraordinario de mi tierra", opinó. "¡Gracias alcalde y gracias mi Barranquilla linda! ¡Te mereces todo! ¡Los quiero tanto!", escribió.

Cabe destacar que la estatua, según dijo el artista plástico Yino Márquez, está basada en la imagen que Shakira luce en el video de "Hips don't lie", uno de los mayores éxitos de la cantante, y aunque se pretendía que ya estuviera lista, todavía no tiene fecha para su develación.

Lee también Leticia Calderón relata el emotivo reencuentro de sus hijos con su padre Juan Collado