Shakira ha agradecido a sus fans por el excelente recibimiento de su nueva canción que interpreta junto a Bizarrap en la que revela detalles de la infidelidad que vivió con Gerard Piqué, el exfutbolista ha reaccionado molesto a la letra del tema y aseguran que la exsuegra de la cantante está devastada; pero hay otro detalle que está llamando la atención de los fans y de la gente que pasa por la casa de Shakira.

Aunque la relación entre la colombiana y los padres de Piqué siempre fue buena, cordial y cercana, ahora todo ha cambiado, pues aseguran que la artista está molesta porque los padres de gerard sabían y aprobaban la relación que su hijo tenía con Clara Chía cuando ellos aún no estaban separados.

"BZRP Music Session #53", que ha roto récord en YouTube y Spotify, incluye indirectas muy directas sobre el comortamiento de Piqué y su nuevo amor, la joven Clara Chía, pero el tema también menciona a Montserrat Bernabeu, la mamá de Gerard, Shakira se queja de ser su vecina y ahora llama mucho la tención de un detalle que la intérprete ha colocado en la terraza de su casa, preciamente en dirección a la casa de sus exsuegros.

Lee también: Seguidores de Shakira salen en su defensa luego de que Piqué anunciara "patrocinio" de Casio con Kings League

Shakira buscaría protegerse

Una bruja, con túnica negra, sombrero y cabellera blanca está colocada en la terraza de la casa de la cantante, Europa Press asegura que está en dirección a la casa de los papás del exjugador del Barcelona, detalle que ha levantado dudas sobre el significado; sabemos que a una bruja se le suelen atribuir poderes mágicos y sobrenaturales.



Foto: Europa Press.

Desde hace días, medios españoles reportaron la presencia de una bruja en la terraza de la cantante, hogar que pronto abandonará porque se irá, junto con sus hijos Milan y Sasha, de 9 y 7 años, y sus padres, a vivir a Miami, luego de llegar a un acuerdo con Piqué, quien se deja ver despreocupado con su nuevo amor Clara Chía.

Lee también: Mamá de Piqué estaría "destrozada" tras ser mencionada en nueva canción de Shakira

Los que saben de estos asuntos místicos, aseguran que lo que busca Shakira con esta bruja esproteger su intimidad de los malos pensamientos y también alejar las energías negativas.

"Cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada", fue uno de los mensajes que la colombiana lanzó ayer tras el arrollador éxito de su canción que se encuentra en la cima del Top 50 Global de Spotify.

Shakira ha sacudido a muchas mujeres en específico con la frase de su tema: "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", lo que ha generado cientos de memes que han conmovido a la cantante, que en la noche de ayer dedicó un emotivo mensaje al respecto.

"Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras", se lee.

"Te felicito", con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y "Monotonía", en colaboración con Ozuna, también oncluyeron mensajes alusivos a su expareja Gerard Piqué.

rad