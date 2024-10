“Perteneciste a una raza antigua…” Shakira está regresando a sus raíces más auténticas al incluir aparentemente “Pies descalzos” en su próximo “Las mujeres ya no lloran Tour”.

La intérprete de “Puntería” está poniendo todo su empeño en esta serie de conciertos, que promete ser la producción más grande de su trayectoria. En un reciente video publicado en su perfil de Instagram, la colombiana, emocionada, expresó: “Norteamérica, qué ganas de verlos. ¡Los quiero!” Mientras interpreta algunas estrofas de su éxito de los 90, haciendo un guiño a la época que la catapultó como una de las estrellas más influyentes del pop.

En el clip, Shakira viste una blusa verde y un pantalón holgado, que complementan sus rulos despeinados. Además, se la puede ver acompañada de su equipo de músicos.

“Pies descalzos” habla sobre la libertad y la conexión con uno mismo, así como la liberación de las expectativas sociales.

Los fanáticos en redes sociales han manifestado su emoción ante la sugerencia de la artista de incluir esta canción en su repertorio y han solicitado que la interprete en vivo. Sin embargo, algunos especularon que podría tratarse únicamente de una nueva grabación de la misma.

La canción salió a la luz junto a otros icónicos de la barranquillera, como “Antología”, “Quiero” y “Vuelve”.

Aunque los detalles de los shows aún se mantienen en secreto, parece que la voz detrás de “Lo hecho está hecho” busca representar no solo la metamorfosis que ha vivido en lo musical, sino también en lo personal. Shakira ha pasado de “querer sanar las heridas” de su ser amado a convertirse en una atrevida “Loba”, y ahora a “pasarla rico soltera”.

Fans podrán elegir el setlist de "Las mujeres ya no lloran tour"

La gira ha tenido un gran éxito, con entradas que se venden rápidamente. Por ejemplo, en Ciudad de México se anunció una nueva fecha, sumando así la sexta.

Para brindar una experiencia especial, Shakira ha invitado a sus seguidores a participar en una dinámica que les permitirá elegir las canciones que desean escuchar en vivo. Pese a que la cantante ya tiene algunas selecciones en mente, los fans podrán añadir sus temas preferidos.

La participación es sencilla. A través de su perfil en X, Shakira publicó una imagen organizando papelitos de colores en el suelo, demostrando su compromiso con el proyecto. Junto a un enlace a su página oficial, escribió: “A partir de hoy pueden crear su ‘setlist’ ideal y agregar la canción que no puede faltar en esta gira”.

Para formar tu propia lista, ingresa al sitio web y completa un formulario con tu nombre, apellido y correo electrónico. Luego, podrás seleccionar tus canciones favoritas de una lista que incluye tanto los temas de “Las mujeres ya no lloran” como éxitos de álbumes anteriores, como “Servicio de lavandería” (Laundry Service). Entre estos se encuentran “Te aviso, te anuncio”, “Whenever, Wherever”, “Ready for the Good Times”, “Te Dejo Madrid”, “Nada”, “Chantaje”, “Perro fiel” (feat. Nicky Jam), “La La La (Brasil 2014)”, “Loca por ti”, “Sale el sol” y “Can’t Remember to Forget You”.

Las canciones más populares formarán parte del Top 5 y se incluirán en las fechas confirmadas de la gira.