Shakira: estas son las canciones que escribió para su ex, Antonio de la Rúa, con el que se podría reencontrar pronto

Desde que Antonio de la Rúa supo que Shakira estaba separada de Gerard Piqué se instaló el rumor de que estaría buscando reconquistarla. El ex de la colombiana se separó de su esposa en el 2018. Y si bien no es muy asiduo en las redes sociales, lo cierto es que formalmente no se le ha conocido pareja desde aquel entonces.

El romance de Shakira con el hijo del ex presidente argentino, Fernando de la Rúa, duró poco más que una década. Fue cuando la intérprete de “Pies descalzos” conoció al futbolista que todo llegó a su fin. No tuvieron hijos en común, pero hay que reconocer que era una de las parejas más consolidadas del ambiente.

Incluso, cuando Shakira dio a conocer la noticia de su separación señaló que se trataba de algo “temporal” en un principio. Pero lo cierto es que todos conocemos el final. Sin embargo, no hay duda que en este caso la colombiana también entregó todo su corazón y apostó todo en esta relación convirtiéndolo en su representante.



Esto le trajo más de un dolor de cabeza a Shakira. Es que luego de su separación, Antonio de la Rúa llegó a pedir mucho dinero. Él pretendía una especie de indemnización económica por haber dejado todo para seguirla por el mundo. Sin embargo, lo de ellos siempre fue una relación muy seria y consolidada. Ella llegó a escribirle 3 canciones y hasta grabaron algunos videos juntos.

Cuales son las canciones que Shakira escribió para su ex

Día de enero

Este sencillo que Shakira lanzó el 16 de enero de 2006 relata la historia de cómo se enamoró de Antonio de la Rúa. Fue incluida en su sexto álbum de estudio, Fijación oral vol. 1. Si bien poco se sabe de cómo se conocieron, todo lleva a suponer que la primera vez que se vieron fue en una cena en Buenos Aires donde la barranquillera presentaba “¿Dónde están los ladrones?”.

Suerte

Lanzada en el 2001 Shakira intentó retratar entre sus letras la suerte que tenía de haber encontrado a Antonio de la Rúa en su vida. El sello discográfico Epic Records estuvo detrás de esta canción lanzada como primer sencillo de su álbum “Servicio de lavandería”. Además, fue el tema elegido el mercado anglosajón.

Lo que más

La canción fue el tema de despedida de su relación con Antonio de la Rúa. “Lo que más” formó parte de su álbum “Sale el sol” que salió a la venta el 19 de octubre de 2010. Si bien no fue de las más exitosas en ese disco lo cierto es que Shakira logró expresar todo lo que sentía en su letra, al igual que lo hizo con “Te felicito” luego de la separación de Piqué.