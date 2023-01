Shakira: Esta es la cantidad que "factura" con la canción dedicada a Gerard Piqué y Clara Chía

Shakira ha sabido hacer con su venganza musical una verdadera fortuna. Con más de 65 millones de reproducciones en YouTube en tan solo 24hs el video de su nuevo tema se volvió tendencia en redes sociales. Su “Music Sessions #53” junto al productor argentino Bizarrap definitivamente la llevó a facturar millones. Sí, como dice su canción claramente “las mujeres facturan”.

Si bien esta no es la única canción que le ha dedicado Shakira a su ex tras su divorcio en esta oportunidad no dejó nada librado a la imaginación. Hasta incluyó los nombres de Gerard Piqué y Clara Chía Martí entre las letras de su éxito. Tanto “Te felicito” como “Monotonía” le han dejado ganancias monumentales a la colombiana y que además ha contado con el apoyo de muchas celebridades al revelar cómo se siente a través de su música.

Se estima que la fortuna de la ex de Gerard Piqué alcanza los 300 millones de dólares. La mayor parte de su billete proviene de sus canciones pero también de la publicidad en redes sociales. Además, es dueña de algunos negociones y ha realizado varias inversiones. Solo por ser una de las coaches del programa “The Voice” se hizo con 12 millones de dólares. Pero ¿cuánto ganó Shakira con su venganza musical contra el futbolista?. Hoy te lo revelamos.

Esta es la millonaria suma de dinero que Shakira ganó con sus 3 temas dedicados a Gerard Piqué

Sabido es que a Shakira no le gusta hablar de su vida privada. Incluso en la última entrevista que dio en el marco de su mediático divorcio de Gerard Piqué mencionó que no iba a hablar del asunto. Sin embargo, cuando le preguntaron si “Te Felicito” estaba dedicado a él aprovechó la oportunidad para aclarar que siempre a través de su música logra expresar lo que siente.

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique”, llegó a señalar en su “Music Sessions #53”. Si bien aun no hay dato oficial de cuánto le dejó esta canción este será su tema más lucrativo por la enorme cantidad de reproducciones acumuladas tanto en YouTube como en Spotify. Según diversas fuentes de la industria de la música Shakira ya se guardó en el bolsillo más de 427 millones de pesos mexicanos.