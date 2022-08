La polémica no termina para Gerard Piqué, pues el futbolista fue captado junto a Clara Chía Martí, una mujer de 23 años, con quien se especula está saliendo, ahora un nuevo video que, ya circula en redes, levantó críticas hacia la joven: En el material “estaría bailando” ´Te felicito´ canción que pertenece Shakira, la ex del español.

De acuerdo con “People en español”, el video se habría publicado hace algún tiempo. En él la joven está frente al espejo en bikini mientras mueve la cadera “al ritmo del sencillo”.



Esto desató los comentarios de los usuarios quienes tildaron de poco atractiva a Martí, además de compararla con la barranquillera, mientras que otros lo tomaron como una burla hacia la intérprete.

“Le pudo quitar un títere a la esposa, pero por más que se exhiba y baile así, no es ni la sombra de ella. El talento se lleva en la sangre no en las intenciones aparecidas de la nada.”, expresó la usuaria @Sandraa19541978. En Twitter.

El usuario @ITROriginal comentó que el video no pertenecía a la joven si no a otra mujer cuyo perfil en Instagram es dani the fae: “La chica del video responde al nombre de Dani Fae , investiguen mejor”.



Recordemos que “Te felicito”, canción que la colombiana grabó junto al artista Rauw Alejandro, se publicó en abril pasado, cuando iniciaban las especulaciones sobre la ruptura de la cantante y el europeo, incluso algunos usuarios en redes sociales consideraron que la letra tenía que ver con el proceso de divorcio de las figuras públicas.

Pese a que se desconoce si el material realmente pertenece a la “novia” de Piqué, algunos consideran que la presunta relación podría ir enserio, ya que también fueron vistos besándose en un concierto de Dani Martín en el SummerFest Cerdanya, lo que habría molestado a Shakira.