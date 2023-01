“Servant” cambió la vida de Nell Tiger Free

Tras casi cuatro años formando parte de la serie de terror psicológico y suspenso Servant, los protagonistas están listos para decir adiós con el estreno de su cuarta y última temporada, sin embargo saben que en este tiempo se han transformado, así como sus personajes, y para la actriz Nell Tiger Free ha significado crecimiento personal.

“Creo que antes de hacer este programa era una persona reservada, todavía lo soy relativamente, sigo siendo bastante tranquila pero no me dejo a mí misma ser intimidada y me costó mucho descubrir cuáles son mis limitaciones como persona, como mujer”, dice la actriz a EL UNIVERSAL.

“Eso lo aprendí mientras hacía este programa. Vi a mis compañeros del elenco y la forma en que se manejaban en este extraño universo en el que nos encontramos, no necesariamente el de Servant sino en esta industria (la del entretenimiento). Vi cuán elocuentemente se movían a través de este mundo y tomé mucho de eso. También tomé algo de la fuerza que mi personaje Leanne encontró en esta última temporada; tomo eso porque incluso aunque seas de pequeña estatura puedes ser poderosa”, apunta.

La británica ha sido uno de los rostros principales del show de Apple Tv+ desde su inicio junto a los actores Lauren Ambrose, Toby Kebbell y Rupert Grint, en la historia que en su primera temporada presentó a una pareja (Ambrose y Kebbell, interpretando a Dorothy y Sean) que tras perder a su bebé llamado Jericho recurren a un muñeco reborn para sobrellevar el trauma psicológico que significó perder a un hijo.

Con el paso de los episodios la pareja contrata a una tranquila niñera llamada Leanne (Nell) pero a la par descubren que el bebé de juguete ha cobrado vida y tienen de nueva cuenta a un hijo. Es dentro de ese duelo que la pareja de Filadelfia comienza a vivir una ruptura en su matrimonio mientras presencia a una fuerza misteriosa que entra a su hogar.

Ahora que el viernes 13 de enero se estrena la última temporada Leanne ya se ha convertido en una amenaza para la pareja pero las preguntas que desde un inicio rondan su vida siguen presentes: ¿quién es Leanne Grayson y quién es el niño que vive ahora en su hogar?

Al respecto, el actor Toby Kebbell no tiene dudas en asegurar que a los fans del show les impactará el final:

“Todo lo que podría ir mal irá mal”, señala.

“Esta temporada es más loca (que la anterior) pero tiene más resolución. Lo que pasó en la tercera entrega es que fue muy loca y dejaba muchas cosas colgando que querías saber. (En esta) es responder las preguntas, es intensa, masivamente intensa y no es fácil de ver, ciertamente necesitarás estar sentado”, asegura Kebbell.

La historia tiene como productor ejecutivo a M. Night Shyamalan (El sexto sentido y Fragmentado) y contará con 10 nuevos episodios, el primero de ellos a estrenarse el viernes 13 para luego continuar con episodios semanales hasta su cierre el 17 de marzo por la plataforma Apple TV+.

“Una de las mejores partes de esta temporada es reconocer la vida de nuestro hijo en lugar de simplemente tratar de descubrir cómo lidiar con los muertos”, adelanta Kebbell.