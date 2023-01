Series y películas que ya no verán la luz en el 2023

Así como la gran apuesta de distintas productoras y televisoras, para este nuevo año es impulsar algunas de sus producciones más destacadas, para otras ha sido la cancelación de varios de sus proyectos.

Muchas de estas series y películas tenían muy ilusionados al público, como el regreso de Henry Cavill al mundo de DC, por desgracia, y a pesar de que ya era todo un hecho, el propio actor anunció que no volvería a ponerse la capa de Superman, lo que rompió el corazón de muchos de sus fans y seguidores del UDC.

Pero, además de la cinta del hombre de acero, distintas plataformas de streaming también se unieron a la fiebre de la cancelación y dieron por terminadas varias de sus series, algunas de ellas ya con varias temporadas de duración. Estas son sólo lagunas de las producciones que muerieron junto al 2022.

Lee también: Así fue como Tim Burton descubrió a Jenna Ortega, protagonista de "Merlina"

"Legends of Tomorrow". Tras siete temporadas, la serie de Netflix no volverá a ver la luz este 2023, y es que Netflix decidió dar por terminada la historia a pesar del reclamo de sus usuarios. Si bien no fue el proyecto más mediático de la plataforma, esta propuesta de coalición de superhéroes logró permanecer en el gusto del público desde el 2016. Con 110 episodios y una trama basada en distintos héroes del universo de DC, "Legends of Tomorrow" ya forma parte del pasado.



La serie de superhéroes fue cancelada tras siete temporadas Foto: Netflix

"Paradise PD". Esta animación para adultos estuvo a la altura de otras de su tipo, como "Bojack Horseman" o "Rick y Morty", sin embargo, tras dos años de vida, Netflix canceló su producción y le negó así al fandom más temporadas.



Foto: Netflix

"The Walking Dead ". A diferencia de otros proyectos, esta historia sobre muertos vivientes no se vio suspendida, sino que llegó a s final este 2022. "The Walking Dead", desde su primera temporada se convirtió en todo un fenómeno, que no sólo atrapó al público, sino que la mantuvo con vida por más de 11 entregas.



Tras 11 temporadas, la saga de muertos vivientes llego a su fin Foto: Especial

"1899". A pesar de sus buenas críticas y de colocarse en rápidamente en el gusto del público, esta serie alemana de ciencia ficción fue sorpresivamente cancelada por Netflix. Esta noticia no fue del agredo de los televidentes, quienes se quedaron con ganas de conocer el verdadero final de su única temporada.



Tras una única entrega, esta serie fue cancelada Foto: Netflix

"Batgirl". Una de las películas por las que apostó la plataforma HBO fue la versión femenina de "Batman", sin embargo, debido al cambio de políticas en los contenidos del streaming, y el presupuesto para finalizar el proyecto, la película se canceló poco antes de ser terminada.

"Hunters". Protagonizada por uno de los rostros más conocidos del cine, el icónico Al Pacino, "Hunters" fue una de las series más exitosas de Amazon Prime Video durante el encierro por la pandemia de Covid-19; sin embargo, como otros proyectos sorprendió al público cancelación tras sólo dos temporadas.



La producción encabezada por Al Pacino sólo sobrevivió dos temporadas Foto: Amazon Prime Video

Lee también: Diego, ganador de “MasterChef” creyó que lo habían reconocido en Madrid