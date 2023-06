Series se quedan sin final

La disminución de audiencia, los altos costos de producción, las negociaciones de contratos y hasta factores externos, como la huelga de guionistas, han sido motivo de que las series en streaming se cancelen.

El portal Deadline ha registrado que, en los primeros seis meses de 2023, al menos 104 producciones no seguirán con su historia, incluyendo aquellas que dejaron un final abierto o inconcluso. Todo apunta a que la cifra será mayor a la de 2022, que registró 160 cancelaciones en todo el año.

Netflix lidera la lista negra con 18 propuestas que no verán la luz, mientras que otras plataformas como HBO Max, Prime Video y Disney+ se mantienen entre cinco y seis. El impacto en el streaming es mayor que el de la tv, donde CW y NBC son la más afectadas con cinco y seis casos, siendo el más sonado el recorte de la serie The Flash de Eric Wallace: “De repente me encontré en la posición de tener 40 episodios de historia y tuve que resumirlos en 13”, dijo Wallace a The Nerds of Color.

Serie de una sola entrega. En ella, un inspector investiga una serie de asesinatos en el pueblo Three Pines. Foto: Cortesía

Lee también: "Resulta y resalta", el programa de Wendy dentro de “La casa de los famosos”, ya fue registrado ante el IMPI

El caso más reciente, y probablemente el más doloroso según los reclamos de fans en redes, es el de 1899, de Netflix, que a pesar de haber alcanzado el segundo puesto en el Top10 global de la plataforma con 79 millones de visualizaciones durante sus primeros tres días, no se renovó para una segunda temporada.

Sus creadores, Jantje Friese y Baran bo Odar, ya habían entregado a la compañía una producción exitosa con Dark; sin mucha explicación, lamentaron la cancelación con un texto en sus redes sociales.

“Nos hubiera encantado terminar este increíble viaje con una segunda y tercera temporada como hicimos con Dark . Pero a veces las cosas no salen como las planeaste”, escribieron en la cuenta de Instagram de Odar.

La serie sobre los adolescentes de una prestigiosa escuela alcanzó únicamente dos temporadas en HBO Max.

No hay razón oficial de parte de Netflix, pero las teorías apuntan a que la serie, además de suponer altos costos de producción, no entregó los mismos números que historias como Merlina, que en sus primeros días logró mil 237 millones de vistas, o Dahmer que se convirtió en una de las series más vistas de la aplicación con mil millones de visualizaciones.

El día del anuncio, los fans iniciaron una petición en el portal Change.orgpara renovar la serie, que cuenta la historia de un barco con inmigrantes europeos que sigue la misma peligrosa ruta de un buque que desapareció cuatro meses antes. La petición ya suma 95 mil 215 firmas.

Otras como Ultrasecretos, Trabajo incógnito y Agencia Lockwood están en la misma situación en la que, a pesar de anunciar una segunda temporada, fueron canceladas.

Quienes se involucraron en conflictos de renovación y contratos fueron Sony y Prime Video, que no lograron traer de vuelta los misterios de asesinato de Three pines, mientras que HBO no renovó Gossip girl, alegando un “cambio en la estrategia”.

“Actualmente estamos buscando otro hogar (plataforma), pero en este clima, eso podría resultar una batalla cuesta arriba”, escribió el creador, Joshua Safran.

Lee también: Estos son los festivales más caros del mundo, uno de ellos se realiza en México

Serie 1899. Foto: Cortesía

Afecta huelga de guionistas

Además los casos de rating y presupuesto, cada vez más series se detienen a causa de la Huelga de guionistas que se está llevando a cabo en Hollywood.

Los creadores de historias exigen a las plataformas tener garantías de trabajo como la repartición justa de los denominados residuals, que es el pago correspondiente por la retransmisión de las series en otros territorios.

“Odiamos hacer huelga, pero si debemos hacerlo, lo hacemos con fuerza. Bajamos los lápices en el cuarto de escritores de Cobra Kai. Sin escritores en el set. No son tiempos divertidos, pero desafortunadamente es necesario. Es momento de un acuerdo justo, luego regresaremos a patear traseros. Mientras tanto, manden fuerza y apoyo al comité de negociaciones”, escribió Jon Hurwitz, cocreador de esta serie, que ya había anunciado su temporada final en Netflix.

Otros que se sumaron fueron los hermanos Duffer, creadores de Stranger things, que pausaron el desarrollo de la quinta y última temporada de la serie.

Y en otras plataformas se pausaron series como Yellowjackets de Movistar+; Andor y Abbott elementaryde Disney.

“Tenemos un negocio consistentemente rentable, pero en este momento a los estudios parece que sólo les importa Wall Street”, dijo Brittani Nichols, creadora de Abbott elementary.

“Ellos han manipulado la industria para priorizar el streaming mientras... no se aseguran de que eso se refleje en nuestros pagos”, añade la guionista.

Dos temporadas. Una familia es obligada a buscar refugio para huir del gobierno estadounidense y los cárteles. Foto: Cortesía



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.