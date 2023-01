Series que han sido inspiradas por la delincuencia y que siguen vigentes

Hay una frase que dice que la realidad supera la ficción, pero se podría decir que también la inspira, porque en América y el mundo han surgido personajes que han dado material para series, películas y más, y no precisamente por su contribución a la sociedad, sino por vivir siempre al límite de la ley.

La televisión de paga y diferentes plataformas digitales han llevado la vida de estos criminales hasta sus televidentes, gracias a las llamadas "narcoseries". Estas producciones tuvieron su auge hace algunos años, pero en la actualidad, muchas de ellas aun continúan vigentes.

"La reina del sur". Sin duda una de las series que marcó el camino a seguir en este género, se trata de una historiabasada en la obra del escritor español Arturo Pérez-Reverte, la cual tiene de protagonista a Teresa Mendoza, una mujer que tras huir de un peligroso cartel, termina convirtiéndose en uno de los jefes más poderosos de la droga. La serie cuenta con tres temporadas, pero sólo la primera se basa en el libro. Entre su elenco se encuentran Kate del Castillo, Rafael Amaya, Humberto Zurita, Iván Sánchez, Cristina Urgel, Alberto Sánchez, entre otros.

¿Dónde verla? Netflix.



Kate del Castillo ha protagonizado esta historia Foto: Telemundo

Lee también: ¿Ángela Aguilar no llena sus conciertos tras asegurar que tiene orígenes argentinos?: Esto sabemos

"El señor de los cielos" . Con siete temporadas y la octava por estrenarse el próximo17 de enero, esta serie cuenta la historia de Aurelio Casillas, un capo que viene a dominar las rutas aéreas y el mercado del contrabando, justo cuando los carteles colombianos estaban perdiendo su dominio en la década de los 90.

Rafael Amaya es el protagonista de la serie y está acompañado por Fernanda Castillo, Carmen Aub, Robinson Díaz, Ximena Herrera, Raúl Méndez, Sara Corrales, entre otros que completan el elenco.

¿Dónde verla? Telemundo y su canal de YouTube.



"El señor de los cielos" ha sido una de las series más exitosas del momento Foto: Instagram

"Narcos". La serie cuenta la lucha de la DEA en contra del Cartel de Medellín y sus esfuerzos por capturar a su líder, quien además fue uno de los criminales más poderosos y violetos de la década de los 80, Pablo Escobar Gaviria. Durante las dos temporadas de esta producción se muestras las operaciones que se hicieron para detenerlo y sobre todo cómo fue construyendo su imperio dentro de Colombia, sin dejar de lado su rivalidad con el Cartel de Calí.

¿Dónde verla? Netflix.

"Narcos: México". Estaba pensada como la tercera parte de Narcos, pero la historia del surgimiento del Cartel de Guadalajara dio por sí sola para una serie aparte. En la década de los 80 el tráfico de drogas no tenía la logística de la que disfruta hoy en día, fue un sinaloense de nombre Félix Gallardo quien organizó a los productores y traficantes, logrando levantar un gran imperio, pero en el panorama entra el agente de la DEA, Kiki Camarena, que pone en peligro a la organización.

¿Dónde verla? Netflix.



Foto: Netflix

"Pablo Escobar: el patrón del mal". Otra serie inspirada en la figura de Pablo Escobar; pero en esta ocasión la trama se enfoca en contar los inicios del famoso capo, desde que empez´´o en el mundo de la delincuencia como un ladrón de autos y que a base de violencia logró tener un gran poder en Colombia. Cuenta con las actuaciones de Andrés Parra, Cecilia Navia, Joavany Álvarez, Anderson Ballesteros, entre otros.

¿Dónde verla? Netflix.



Foto: Netflix

"The Wire". No sólo en Latinoamérica el narcotráfico es un mal arraigado, esta serie muestra el submundo de las drogas en la ciudad de Baltimore, Maryland, donde no sólo la sociedad se ha dejado corromper, también las autoridades policiacas y el gobierno, algo que queda al descubierto gracias a intervenciones telefónicas. Actúan Dominic West, John Doman, Idris Elba, Frankie Faison, entre otros.

¿Dónde verla? HBO MAX.

"Fariña". En esta ocasión la historia se traslada hasta España, específicamente en la Galicia de la década de los 80, cuando los pescadores de la zona se quedan sin trabajo y por lo tanto sin ingresos. Es entonces cuando Sitio Miñanco un pescador con grandes habilidades decide entrar al contrabando del tabaco, pero más tarde ya organizado con otros socios, se decanta por el tráfico de drogas. Es una serie basada en hechos reales, donde actúan Javier Rey, Jana Pérez, Antonio Durán, Tristán Ulloa, entre otros.

¿Dónde verla? Claro Video.

Lee también: ¿Gloria Trevi en problemas legales?, aseguran que la cantante fue demandada por corrupción de menores en EU