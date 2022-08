Sergio Mayer y Natália Subtil han protagonizado una serie de dimes y diretes desde que la modelo brasileña señaló, públicamente, al hijo del actor, Sergio Mayer Mori, por no hacerse cargo de la manutención de la hija que ambos procrearon mientras sostuvieron una relación amorosa.

Subtil, a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, aseguró que su expareja huyó de sus responsabilidades como padre, que sólo manda regalitos y no la apoya con lo que la ley dictamina; además de que todas sus acciones son solapadas por el exdiputado federal.

Molesto por estas declaraciones, Mayer decidió responder a la madre de su nieta y reveló que ésta ha incurrido en varios delitos y que podría tomar acciones legales en su contra.

Durante una entrevista al programa Hoy, el exGaribaldi acusó a la modelo de abuso de confianza, pues no le ha querido regresar una camioneta que le prestó desde hace ya algún tiempo: ““Le presté mi camioneta, para que lleve a la niña a la escuela, porque decía que no la llevaba, porque no tenía coche. Le presté mi camioneta, y ahí la tiene y no me la quiere regresar, eso se llama abuso de confianza, yo podría ir a hacer la denuncia por abuso de confianza para que me regrese la camioneta”, dijo.

Además, explicó que la condición que Subtil le pone para devolverle el vehículo es que le regale uno igual: “Que no me la va a regresar, que si quiero la camioneta le tengo que dar una yo o mi hijo, pues ¡ah, caray!”, agregó.

Por si fuera poco, el actor también revivió los señalamientos de estupro hacia Natália, pues cuando comenzó a salir con Mayer Mori, ella era mayor de edad, mientras que el joven apenas tenía 17 años: “Era menor de edad cuando se conocieron, ella estaba casada, y es un tema que ahí se ha quedado encimita, pero tengamos la conciencia de lo que pasó. Y con todo y todo mi hijo de verdad está bien comprometido, y a eso regresó, a arreglar los temas legales, y que se ponga ante un juez”.

Por el momento Sergio no ha confirmado si llevará ante las autoridades a su exnuera; pero ella ya ha respondido con una publicación en las redes en la que sostiene que Mayer hijo nunca ha propiciado la convivencia con sus pequeña.

