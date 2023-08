Sergio Mayer le ofrece ayuda a Wendy Guevara ahora que ya entró a las "grandes ligas"

Sergio Mayer planea hacer una gira del Team Infierno que podría incluir a Wendy Guevara en algunas fechas grandes, ya que los proyectos que se le vienen ahora a la youtuber son de "grandes ligas", así lo considera el exGaribaldi, cuarto finalista de "La casa de los famosos México", quien reconoce que no conocía a Wendy antes de entrar al reality.

Mayer convivió el fin de semana con sus seguidores que apoyaron su estancia dentro de la casa, con cuernos en la cabeza, y acompañado de su esposa Issabela Camil y sus dos hijas, el actor de 57 años agradeció el apoyo que le brindaron para que pudiera llegar a la final y dijo sentirse muy satisfecho por lo que se logró dentro de la casa, además de que se lleva a grandes amigos, los integrantes del team: Wendy, Nicola, Poncho, Emilio y Apio, así lo reveló entrevista con Adela Micha.

Mayer consideró de absurdos los señalamientos de "machista" o "misógino" que le hicieron algunas personas en las redes sociales, pues asegura que dentro de la casa y afuera su conducta ha demostrado todo lo contrario.

Sergio Mayer quiere ayudar a Wendy

Después de la polémica que se desató porque Poncho y Sergio le propusieron a Wendy dividir el premio para el ganador de "La casa de los famosos" (4 mdp), finalmente esto no ocurrirá, el dinero se le quedará sólo a Wendy Guevara, quien ya alista varios proyectos con Televisa, empresa con quien firmó exclusividad por tres años.

Ahora, los integrantes del team infierno planean una gira que Sergio Mayer está produciendo, y en la que menciona, podría estar Wendy en algunas fechas, ya que por su apretada agenda y proyectos no podría estar en todas la presentaciones; Mayer negó que actualmente represente a su amiga Wendy, pero no descartó la posibilidad, pues levantó la mano para ofrecerle ayuda con los contratos, ya que aseguró, Wendy necesita asesoría para el nuevo panorama que está enfrentando.

"No represento a Wendy, si ella me pide que en algún momento la represente y revise yo sus contratos, con gusto lo voy a hacer, porque es mi amiga, porque la adoro y porque sí necesita asesoría porque ya en el nivel en el que entró Wendy es grande ligas, no tienes una idea de lo que viene para Wendy Guevara", expresó con Adela Micha.

Sergio Mayer puntualizó que "alguien que él conoce" registó al Team Infierno un mes antes de que Televisa lo intentara, por lo que él puede hacer uso del nombre y producir la gira en la que Wendy sí podrá estar sin que se meta en problemas con Televisa, con quien aseguró, catapultó su fama.

