Ser sex symbol llevó a Megan Fox a un colapso psicológico

Megan Fox confesó que no está pasando por un buen momento en su vida. Alejada de la actuación por el momento, contó que sufrió un "colapso psicológico" porque sintió que su imagen fue muy sexualizada en todas sus películas.

Dijo que la etiqueta de "sex symbol" la llevó a no mostrarse en público por miedo a que se burlaran de ella. La actriz también reveló que padeció "conductas inapropiadas" de algunos productores con los que trabajó, pero cuando quiso contarlas no recibió apoyo en Hollywood.

La actriz de 33 años contó en una entrevista con Entertainment Tonight que llegó a un "punto de quiebre" en su vida.

Todo empezó cuando grabó "Diabólica tentación" en 2009 y empezó a sentir que su imagen era asociada completamente a un ícono sexual. "No fue solo por ese film, pero ahí empezó todo. Luego fue cada día de mi vida, todo el tiempo, con cada proyecto en el que trabajé y con cada productor con el que trabajé", remarcó.

La protagonista de "Transformers" ahondó más sobre el tema y dijo que su rol como "sex symbol" hizo que se desbordara por completo, al punto de elegir no salir de su casa.

"No quería que me vieran en público en lo absoluto, por el miedo que sentía. No quería que me sacaran una foto, salir en una revista, caminar por una alfombra roja, nada. Tenía la certeza absoluta de se iban a burlar de mí, escupir, o que alguien me iba a gritar, que la gente me apedrearía o me atacaría".

La estrella reveló que en el marco del #MeToo intentó hablar sobre sus propias experiencias, pero sintió que sus pensamientos no eran bienvenidos y que nadie la comprendía.

"Pensaba: 'estas cosas me están pasando y no están bien', pero había todo un halo alrededor de los que me decían: 'Oh, bueno. No nos importa, te lo mereces porque todos sabemos cómo te vestías, cómo era tu imagen".

En esta misma línea, la actriz asegura que aunque comparte muchas ideas feministas, no ve posible que exista un espacio en el feminismo para ella: "Siento que no quieren que forme parte de su grupo. ¿Entonces realmente apoyan a las mujeres? Porque si sólo apoyan a algunas, no me parece justo", remató.

Finalmente, la actriz confesó que sufrió muchos malos momentos por conductas inapropiadas durante las grabaciones de las película, pero que ya no las contaría públicamente.

"No creo que sea mi trabajo castigar a alguien porque me hizo algo malo. No soy el martillo universal de la justicia", concluyó.

