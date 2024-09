Venecia.— El director Errol Morris llevó la problemática inmigrante reflejada en las infancias al Festival Internacional de cine de Venecia, gracias a su documental Separated (Separados), el cual expone la separación de las familias de inmigrantes mexicanos en EU.

En la rueda de prensa de la presentación de la cinta, el realizador estuvo acompañado del periodista de la NBC, Jacob Soboroff, quien plasmó a profundidad el tema en su libro Separados: dentro de una tragedia americana, en el cual se basa la producción.

“Aún no puedo entender cómo 5 mil 500 niños fueron separados de sus padres sin ninguna otra intención que la de lastimarlos”, indicó Soboroff.

“La idea de herir niños es impensable. Está mal moralmente. No puede volver a ocurrir y debemos asegurarnos de que así sea”, lo secundó Morris.

El libro de Soboroff se basa en un reportaje hecho por él en el verano de 2018, cuando entró a las faenas donde tenían retenidos a varios inmigrantes, lugar en donde pudo observar la cantidad de niños separados de sus padres y capturados por Donald Trump sin ningún otro propósito que herirlos y asustar a las familias.

“En la realidad no existe pietaje de cómo los niños fueron arrancados de sus madres, pero el cómo Errol y O’Brien (la productora) tomaron este drama y pudieron capturar su esencia emocional de forma tan verdadera, es increíble”, remarcó el periodista.

Para el cineasta, es esencial que este filme salga antes de las elecciones en EU: “Jacob tomó riesgos increíbles. Pudimos basarnos en los reportajes de Soboroff, del New York Times, del periódico The Atlantic y de materiales con experiencias de los inmigrantes. La realidad debe ser mostrada y no puede ser escondida”.