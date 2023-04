¿Separados al nacer? Confunden a Mauricio Mancera con Drake Bell durante la desaparición del cantante

El conductor mexicano Mauricio Mancera se vio envuelto en la desaparición del actor estadounidense, Drake Bell, quien fue reportado por la Policía de Daytona Beach, de Miami, la mañana de este jueves 13 de abril, pero…¿cómo sucedió? Te contamos.

Después de que las autoridades estadounidenses lanzaran la alerta en redes sociales, pues aparentemente el protagonista de “Drake y Josh” fue visto por última vez este miércoles alrededor de las 21:00 horas, mientras manejaba un BMW gris 2022; medios internacionales y nacionales cubrieron la primicia.

Entre ello, hubo alguno que publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de Mancera junto a una leyenda “lo reportan en peligro”, sin embargo, se trató de una confusión con la imagen real del también cantante.

El posteo no pasó desapercibido por el presentador de “Venga la alegría” quien reaccionó con humor.

Frente a sus seguidores, Mauricio dio retuit al posteo del "medio de comunicación" y escribió: “Si no me culpan de gobiernos anteriores, me andan desapareciendo”.

Tras esto, los internautas también le devolvieron el gesto: “Lo bueno es que ya apareciste”, “Ay! lo bueno que ya sabemos de ti…jeje”, “qué difícil es ser tú”, “Me reí muy fuerte”, “Ya que te suelten”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso alguno comentó que se estaba creyendo la desaparición debido a que tiene “parecido” con la estrella internacional.

“Drake Bell Mancera”, “Ya diles donde estás”, “Tú eres mucho más guapo”, agregaron.

Foto: Twitter

Encuentran al “verdadero” Drake Bell

Unas horas después de que el cuerpo policiaco detallara que Bell podría estar en peligro, se actualizó que el famoso había entrado en comunicación y se encontraba a salvo.

Hasta el momento se desconocen más detalles de su desaparición temporal.

Cabe mencionar que previo al suceso, Drake fue visto en las inmediaciones del parque acuático SeaWorld junto con su pequeño hijo, a quien tuvo con Janet Von Schmeling.Un fanático se habría acercado para pedirle una foto.

El cantante de 36 años tiene un hijo a lado de Janet Von Schmeling, con quien estuvo casado desde en 2018, pero a principios del 2023, oficializaron su separación. Foto: Instagram

