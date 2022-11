Selena Gómez ha dejado en claro que no todo en la vida de una superestrella es glamour y aplausos, también hay momentos difíciles, llanto y enfermedades, que la han impedido disfrutar plenamente del fruto de su trabajo, tal y como lo ha mostrado en su documental “Mi mente y yo”.

La cantante y actriz ha pasado episodios complicados de salud física y mental, comenzando en 2015 cuando le fue diagnosticado Lupus, una enfermedad autoinmune que ataca los tejidos y órganos sanos, como piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro, el corazón, los pulmones y la sangre, pero puede causar inflamación y dolor en cualquier parte del cuerpo; debido a esto Selena tuvo que alejarse de la vida pública y concentrarse en su salud, aunque las especulaciones no tardaron y se comenzó a decir que su retiro se debía a un problema de adicciones y que estaba en rehabilitación.

"Fui diagnosticada con lupus y tuvieron que hacerme quimioterapia. Eso es lo que me pasó y fue eso lo que me llevó a The Meadows (un centro de rehabilitación)", dijo la cantante en conferencia de prensa, la cual fue convocada para terminar con los rumores y hablar abiertamente de la enfermedad.

Según un estudio de la Lupus Foundation of America, alrededor de cinco millones de personas en el planeta padecen esta enfermedad, además de que nueve de cada diez personas que la padecen son mujeres; y hasta 20% de los afectados la presentan desde la infancia. La UNAM inició el primer Registro Mexicano de Lupus hace ya casi dos años, hasta mayo de 2022 llevaba registrados mil 600 pacientes en todo el país.

En 2017 Selena tuvo que ser sometida a un trasplante de riñón, como secuela grave del lupus que padece, para lo cual su amiga la actriz Francia Raisa le donó uno de sus riñones.

“Supe que necesitaba un trasplante y me estaba recuperando. Era lo que necesitaba para recuperar mi salud... No hay palabras para describir cómo puedo dar las gracias a mi preciosa amiga Francia Raisa. Ella me dio el regalo y sacrificio definitivo al donarme un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero tanto hermana", fue lo que Selena escribió en una publicación de Instagram, junto a una foto de ella y su amiga en el hospital, para revelar el porqué de su alejamiento de cualquier actividad pública por meses.

Según datos del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud, al día de hoy existen 20,149 pacientes en espera de la donación de un órgano, de los cuales 15,403 esperan recibir un trasplante de riñón. A la fecha se han reportado en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT) 2,271 trasplantes de riñón.

Como consecuencia de esta enfermedad, Selena comenzó a experimentar episodios de ansiedad y depresión, y en abril de 2020 reveló que fue diagnosticada con bipolaridad, algo que le dio cierta tranquilidad porque le ayudó a comprender qué es lo que le pasaba.

“Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales de salud mental... McClean, hablé de ello después de pasar por diferentes cosas durante años. Entonces supe que era bipolar. Buscar más información, en realidad me ayuda. No me asusta una vez que lo conozco y creo que la gente se asusta de eso”, comentó Selena durante una charla que tuvo con Miley Cyrus a través de Instagram ese año.

Un año después en una entrevista concedida a la revista ELLE, Selena comentó que al ser diagnosticada se preguntó qué más seguía, pero en lugar de dejarse caer decidió comenzar a ayudar a la gente que pasa por una situación similar, también se alejó de las redes sociales y dejó sus cuentas en manos de su asistente, porque era algo que le estaba afectando por los estándares de vida que hacen creer que son los ideales; decisión que le ha ayudado a enfocarse en su salud mental.

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2019 casi mil millones de personas en todo el mundo, entre ellas un 14% de los adolescentes, estaban afectadas por un trastorno mental. Alrededor de 350 millones de personas en el mundo padecen depresión, 264 millones de personas viven con ansiedad y 45 millones con bipolaridad, además reveló que en 2019 había 14.7 millones de personas en México con algún trastorno mental como ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno alimentario, que representaban 11% de la población.

"Sentí que se me quitó un gran peso de encima cuando me enteré (del diagnóstico). Pude respirar profundamente y decir: 'Está bien, eso explica muchas cosas'", dijo Selena en la entrevista para ELLE.