Seis historias coreanas para ver en Netflix

Si eres fan de las historias coreanas, Netflix es una excelente plataforma para disfrutar de una amplia gama de series y películas, conocidas como k-dramas. Estas producciones han ganado popularidad mundial por su calidad en producción, personajes y tramas cautivadoras.

A continuación, te presentamos algunas recomendaciones que podrás encontrar en este servicio de streaming:

“Mañana” (2022): Basada en un popular webtoon, esta serie sigue a un joven que trabaja en el departamento de gestión de riesgos, dedicado a prevenir suicidios. La trama explora su vida y su trabajo en esta área tan delicada.



“Wonderland”: Este largometraje se centra en el uso de una inteligencia artificial innovadora que permite a las personas comunicarse con seres queridos fallecidos o en coma mediante llamadas de video simuladas. La película plantea preguntas profundas sobre el significado de la despedida y hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para volver a ver a alguien amado.



“The Frog” (“Nadie en el bosque”): En esta serie, el dueño de un pequeño motel en medio del bosque, interpretado por Kim Yun-seok, ve cómo su vida tranquila se ve alterada por la llegada de una misteriosa mujer. La serie, que se estrenará a finales de 2024, desencadenará una serie de eventos que cambian la vida del propietario y de quienes lo rodean.



“Love Next Door”: Esta serie sigue a Bae Seok Ryu (Jung So Min), una mujer que intenta rehacer su vida tras una serie de desventuras y malas decisiones. En su camino, se encuentra con Choi Seung Hyo (Jung Hae In), un arquitecto con sus propios desafíos. Juntos exploran temas de redención, perdón y amor para sanar heridas del pasado. Se estrenará el 31 de agosto en Netflix, con 16 capítulos.



“Una dosis diaria de sol”: Inspirada en una historieta digital, esta serie se centra en una enfermera novata en la unidad de psiquiatría de un hospital. La protagonista enfrenta diversas enfermedades mentales como la depresión, delirios y manías, y se esfuerza por ser una luz para sus pacientes a pesar de las dificultades que enfrenta. Netflix resume la serie como “un personaje que lo da todo para ser el rayo de luz que necesitan sus pacientes”.



“Hello, My Twenties!”: Con dos temporadas disponibles, esta comedia romántica narra la vida de cinco universitarias que viven juntas en una casa de fraternidad. Cada una de ellas tiene diferentes personalidades, metas y gustos, lo que crea situaciones divertidas y entrañables.

