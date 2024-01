Secuela de "Los Hechiceros de Weverly Place" será producida por Selena Gomez

Antes de convertirse en una de las figuras más populares de la música y el mundo de la belleza, Selena Gomez protagonizó algunos programas infantiles, el primero de ellos fue "Barney y sus amigos", pero, sin lugar a dudas, con el que despuntó su carrera fue "Los Hechiceros de Waverly Place", serie emitida por Dinsey Channel.

Desde 2007 y hasta 2012, Gomez dio vida a Alex Russo, una joven rebelde que, además de tener que lidiar con los problemas típicos de la adolescencia, se enfrenta al hecho de que tiene poderes mágicos, al igual que el resto de su familia.

El programa fue muy popular en ese entonces, es por ello que a casi una década de su fin, Dinsey ha decidido traerla de vuelta y Selena forma parte del proyecto.

De acuerdo con la revista "Variety", la intérprete de "Calm down" no solo volverá a dar vida a Russo, además será la productora ejecutiva del proyecto... o por lo menos del programa piloto: "La estrella de la serie original, David Henrie, protagonizará y producirá la serie potencial, y Selena Gomez, será la estrella invitada en el piloto y la productora ejecutiva. Henrie retomará el papel de Justin Russo, mientras que Gomez volverá a interpretar a Alex Russo", publicó el medio.

Sobre la trama de la serie, lo que se sabe es que girará en torno a Justin Russo, (Henrie), quien aparentemente abandonó la vida mágica para vivir felizmente como mortal junto a su esposa y dos hijos; sin embargo, la llegada de un misterioso hechicero lo hará retomar sus poderes.

Aunque Selena no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto, a través de sus redes sociales confesó la emoción que siente de regresar a uno de los proyectos más importantes de su carrera, incluso publicó un par de historias en su cuenta de Instagram. En la primera, donde aparece el anuncio de esta nueva temporada escribió la frase "So excited!" (Muy emocionada); mientras que la segunda se trata de una fotografía junto a Henrie y las palabras "We're back" (estamos de vuelta).





Con esta foto, la actriz confirmó el regreso de "Los hechiceros de Weverly Place".





