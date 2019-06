Secretaría de Cultura dicta a María Novaro con quien hablar

La Secretaría de Cultura es quien decide a quien da entrevistas María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía. Tras su regreso intempestivo de Cannes, la cineasta fue solicitada por varios medios de comunicación para dar explicaciones, pero sólo habló a tres medios. “No hay favoritismos, son instrucciones para mí, de Secretaría de Cultura”, dice cuando se le toca el tema. Y promete que la comunicación será abierta.

Ana Torroja puede morir tranquila.

La cantante española Ana Torroja, después de saber que ha logrado ser una inspiración para algunas personas que crecieron con su música, se siente halagada y dice que ya puede morir en paz. “Es adulador y por otro lado crea cierta responsabilidad, si realmente has sido inspiración como yo he tenido otras inspiraciones, para lo que sea aunque no seas músico, a lo mejor tu forma de vida, entonces ya me puedo morir tranquila, ya hecho algo importante”.

Tres generaciones, una obra de teatro.

No es un hecho pero tres generaciones de actrices planean subir al escenario este año, ya que Mariana Garza compartió que está trabajando en los preparativos de una obra en la cual compartiría escena con su madre Ana Silvia Garza y su hija María Perroní. La también cantante explicó que hicieron una lectura dramatizada de este texto (cuyo título aún no quiere revelar) y le pareció una gran idea montarlo en forma, para eso se apoyará en Alejandra Ballina para dirigirlo.