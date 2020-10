Sebastián Yatra renace gracias a la pandemia

La pandemia ha sido para Sebastián Yatra una etapa difícil en el plano profesional pero que además lo llevó a un renacimiento.

El músico colombiano recuerda que en los meses pasados hubo momentos en los que se sentía estancado y que no estaba logrando nada. El punto positivo fue reconectar con su familia.

"Estuve en mi casa en Medellín cinco meses y haciendo música desde ahí. La verdad fue lo más bacano del mundo en el sentido de que en mi vida personal avancé mucho y crecí mucho porque pude compartir con mi familia y realmente volver a sentir que somos una familia y no que ellos lo son y yo estoy por otro lado", dice en entrevista.

"Obvio somos hermanos, somos papá e hijo pero nuestra conexión del día a día no existe, no existía mucho y ahora existe más y estamos más conectados pero sí había momentos en donde me sentía estancado profesionalmente porque literal la única forma de conectarme con la gente era a través de la cámara de celular pero siempre estando en mi casa, en el mismo lugar", comenta.

Yatra ofrecerá una de las actuaciones especiales durante la onceava edición de los Kids’ Choice Awards premiación que celebra a lo mejor de la cultura pop infantil y que se transmitirá exclusivamente por Nickelodeon Latinoamérica el martes 3 de noviembre a las 19:30 horas con un pre show y a las 20:00 horas la ceremonia oficial.

El intérprete de "No hay nadie más" relata que llegó un punto en que se preguntaba qué inventar para compartir con sus fans porque sentía que no tenía nada que valiera la pena.

"La vida del artista en ese momento también depende mucho de las redes, el éxito de las canciones va muy atado de las redes y entonces eso me preocupó", explica.

"Ya que estoy moviéndome más y que estoy en México, voy a Miami, he estado haciendo más cosas, ya tengo más para compartir con la gente, pero hubo un tiempo en que sí estaba como estancado en ese sentido".

En el marco de los Kid's Choice Awards, cada vez más cercanos, y tomando en cuenta al público que van dirigidos, Yatra comparte que lo que le hace sentir orgulloso es cuando se le acerca un padre de familia para agradecerle por el mensaje que sus canciones le dejan a sus hijos y la felicidad que transmite.

"Eso es lo más bacano porque una cosa es ser artista (y eso es brutal y es un sueño, una pasión y está lleno de adrenalina), pero más importante que eso está el tema humano y ser persona", considera.

"Cuando alguien me habla o me felicita por ser persona eso es lo que mejor me hace sentir porque digo 'estoy haciendo bien no mi trabajo sino mi propósito'. Para mí mi propósito es mucho más importante que mi trabajo".