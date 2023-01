Sebastián Ligarde alza la voz: “Cambian mis entrevistas para desprestigiarme"

El actor recordado por su personaje en la serie de los años 80, Sebastián Ligarde, aseguró que no está dispuesto a dar más entrevistas, pues en las últimas que ha ofrecido se han aprovechado para "desprestigiar su trayectoria y su persona".

“Hasta han llegado a decir que doy clases solo para sobrevivir, todas esas notas fueron dadas de buena fe, y confiando en que usarían mis respuestas verídicamente y no tergiversar mis comentarios”, nos dijo Ligarde respecto a publicación en la que se aseguraba que había dejado la actuación por la academia debido a su orientación sexual. Actualmente, dijo, se abocará completamente al taller de actuación que tiene en la ciudad de Miami, y no tiene planes de otros proyectos que no sean de su escuela.

Rob Schneider entra de incógnito a ver su película

A escondidas es como Rob Schneider ha detectado que su nuevo filme como director y actor, “¡Qué viaje con papá!”, tiene éxito entre niños. El estadounidense conocido por las cintas “Gigoló por accidente” y “Son como niños” ha estado en funciones en la Ciudad de México sin que nadie lo vea para percibir las risas del público infantil, las cuales le hacen ver si tomó la decisión correcta de bajar el tono de los chistes.



Critican a Flor Amargo por show en la Línea 12 del Metro

Apenas y abrió el tramo subterráneo de la Línea 12 y Flor Amargo ya la “inauguró” con un concierto en el Metro Zapata, algo que no le perdonaron en las redes sociales, pues se recuerda que fue ahí, sólo que en la parte elevada, donde murieron 26 personas tras el desplome. ¿Será que le faltó sensibilidad a la polémica cantante o lo que hace es intencional?

Haciendo fiesta en la línea donde murieron 26 personas, al parecer no conocen la empatía — Mancha (@tiba_78) January 18, 2023

