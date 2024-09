El rapero Sean "Diddy" Combs fue imputado este martes por cargos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual ejercido mediante la fuerza, fraude o coacción y trata de personas en un tribunal federal de Nueva York.

Según la acusación, el artista "participó de manera continuada en un esquema generalizado de abuso hacia mujeres y otras personas".

Diddy, que fue arrestado ayer en un hotel de Nueva York, se encuentra actualmente en el tribunal y planea declararse no culpable, de acuerdo a la cadena CNN.

La acusación alega que, desde 2009 en adelante, el rapero agredió en numerosas ocasiones a mujeres, "golpeándolas, dándoles puñetazos, arrastrándolas, arrojándoles objetos y dándoles patadas".

También se le acusa de manipular a mujeres mediante actos como la distribución de narcóticos, la intimidación o la violencia para participar en "actividades sexuales orquestadas con trabajadores sexuales masculinos"

Además, a Combs se le imputa ser el jefe de una empresa criminal, Combs Enterprise, cuyos miembros participaban en actividades de tráfico sexual, trabajo forzado, trata de personas, delitos relacionados con estupefacientes, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia, entre otras.

El rapero, ganador de cuatro Grammy, supuestamente usó su negocio y a sus empleados para "llevar a cabo, facilitar y encubrir sus abusos y el comercio sexual", y según los fiscales, se ganó la lealtad de los miembros de sus empresas mediante la violencia y las amenazas.

Asimismo, presuntamente, "intimidó, manipuló, sobornó y amenazó a aquellas personas que fueron testigos de los delitos cometidos por los miembros y asociados de la empresa", según la acusación.

El abogado de Sean "Diddy", Marc Agnifilo, dijo a CNN que el rapero "es inocente" de los cargos que se le imputan.

La imputación del músico, de 54 años, llega tras haber recibido durante el último año 10 demandas de abuso sexual y violación por parte de diversas mujeres, unas acusaciones que Combs ha negado.

Sin embargo, en mayo emitió una disculpa pública después de que se revelara un video de 2016 en el que daba patadas y arrastraba a la que entonces era su novia, Cassie Ventura, por los pasillos de un hotel de Los Ángeles.

En marzo pasado, las autoridades ejecutaron dos órdenes de allanamiento en sus propiedades en Los Ángeles y en Miami como parte de una investigación federal sobre tráfico sexual, narcotráfico y posesión ilegal de armas.

¿De qué acusan a Diddy Combs?

Este poderoso magnate de la industria musical, conocido también como Puff Daddy y P Diddy, es considerado el artífice de la transformación del hip hop en música de las calles a los clubes de botellón.

A lo largo de las décadas ha amasado una gran fortuna, sobre todo, gracias a sus aventuras en la industria del licor.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por cultivar la imagen de rey de la fiesta y magnate de los negocios, una serie de demandas lo describen como un hombre violento que utilizó su fama para aprovecharse de las mujeres.

Aunque no tiene condenas importantes, desde hace tiempo se le acusa de agresiones físicas, que se remontan a la década de 1990.

Las compuertas se abrieron a finales del año pasado cuando la cantante Cassie, cuyo verdadero nombre es Casandra Ventura, denunció que Combs la sometió durante más de una década a coacciones físicas y drogas, así como a una violación en 2018.

La pareja se conoció cuando Ventura tenía 19 años y Combs 37. Este la fichó para su discográfica e iniciaron una relación sentimental.

La demanda se resolvió rápidamente fuera de los tribunales, pero le siguieron una serie de denuncias de agresión sexual igualmente escabrosas, incluida una presentada en diciembre por una mujer que alegaba que Combs y otras personas la habían violado en grupo cuando ella tenía 17 años.

En mayo salió a la luz un video de una cámara de seguridad de un hotel en el que se veía a Combs agrediendo físicamente a Ventura, corroborando sus acusaciones.

¿Quién es el artista Sean Diddy Combs?

Nacido como Sean John Combs el 4 de noviembre de 1969, en Harlem (Nueva York), el artista empezó en la industria musical como un becario en 1990 en Uptown Records, de la que se convirtió en director.

Se labró una reputación como organizador de eventos, que sería fundamental para su marca a medida que aumentaba su fama.

En 1991 promovió un partido de baloncesto de famosos y un concierto en el City College de Nueva York que se saldó con nueve muertos tras una estampida.

El evento superó el aforo en miles de personas y dio lugar a una serie de demandas, en las que se culpó a Combs de contratar una seguridad inadecuada.

Fue despedido de Uptown y fundó su propio sello, Bad Boy Records.

Comenzó así un rápido ascenso a la cima del hip hop de la costa este, junto con su discípulo, el difunto The Notorious B.I.G.

Combs firmó varios contratos importantes y colaboró en la producción con artistas de la talla de Mary J Blige, Usher, Lil' Kim, TLC, Mariah Carey y Boyz II Men.

También fue ganador de un Grammy, debutando con el sencillo "Can't Nobody Hold Me Down" y su álbum "No Way Out".

Se forjó una imagen de buscavidas impetuoso y fanfarrón, un importante productor que también se aventuró en Hollywood, la telerrealidad y la moda, y mantuvo relaciones sentimentales entre otras con Jennifer López.

