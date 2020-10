Jamaica y Bahamas, en donde falleció esta madrugada a los 90 años, lloran este sábado al actor Sean Connery, quien era uno de sus visitantes y residentes, respectivamente, más reconocidos.

La ministra de Cultura de Jamaica, Olivia Grange, recordó que el éxito de la "franquicia de James Bond y el talento de Sean Connery sirvieron para presentar al país como un destino vacacional y para rodar películas, ante el mundo".

En ese sentido, rememoró a través de sus redes sociales que en Jamaica se rodaron varias escenas correspondientes al personaje de la película conocido como "Dr. No".

Dicho país inspiró al novelista Ian Fleming para crear el personaje de James Bond, a quien Connery interpretó hasta en siete filmes.

"Jamaica recordará a Sean Connery, el primer James Bond, cuyo papel en 'Dr. No' trajo sobre él y la bella Jamaica toda la atención mundial", comentó.

Jamaica remembers Sean Connery, the first James Bond, whose role in the blockbuster film 'Doctor No" brought both him and beautiful Jamaica to world attention. 1/2 pic.twitter.com/HY57aIFUgg

Grange concluyó que la carrera de Connery "en el cine incluye muchos papeles estelares, pero Jamaica siempre le recordará por su papel en dicha película. Desde aquí un tributo de Jamaica".

2/2 His career in films included many stellar roles, but Jamaica will always remember him for his role in the classic adaptation of Ian Fleming's novel.

Sending tribute and commendations from Jamaica. #RIP pic.twitter.com/H9O7prdT4A

