¿Se viene una película con Luis Gerardo Méndez y Salma Hayek?

Luis Gerardo Méndez y Salma Hayek sueñan estar juntos en una película o serie, así lo confirmó el actor mexicano después de ser cuestionado sobre su relación con el hermano de la veracruzana, Sami Hayek, con quien recientemente se le vio disfrutando de una fiesta. “Sami y yo nos conocemos hace varios años”, dijo Méndez, sin embargo, aclaró que nunca ha tenido un encuentro con la intérprete de Frida, aunque ambos están interesados en llevar a cabo un proyecto en el que compartan créditos. “No nos conocemos personalmente, siempre hemos querido hacer algo juntos y ha habido algunos acercamientos, pero no nos conocemos todavía”, dijo el protagonista de “Belascoarán” sobre Salma.

Juan Pablo Medina, regresa feliz y amado

Juan Pablo Medina ya tiene nuevos proyectos de actuación después de haber enfrentado una crisis de salud por complicaciones de una trombosis, por la que perdió una pierna. Sin embargo, ahora que ya aprendió a caminar e incluso correr con una nueva prótesis, el actor “no se detiene”, según describió su pareja Paulina Dávila. “Juan Pablo está muy bien, seguramente lo van a ver muy pronto y les contará de sus proyectos, ¡pero está muy sano y muy contento!”, dijo Dávila, quien aseguró que, tras la participación del actor en la película de “Soy tu fan”, ahora viene un nuevo proyecto que ya está andando y ella lo está apoyando. “Independientemente de lo que pase la idea de ser pareja es apoyarse”, expresó la actriz.



Foto: Instagram



Macarena García sigue los pasos de su abuela, Anabel Gutiérrez

Tras la muerte de la primera actriz Anabel Gutiérrez, su nieta Macarena García, quien además guarda un impresionante parecido físico con su abuela, descubrió un nuevo propósito profesional y es mostrarse siempre alegre. “Algo que me impactó sobre todo ahora que acaba de fallecer es que en todos lados la llamaban como la mujer que nunca dejó de sonreír, y yo creo que así sería como a mí me gustaría que me recordaran a mí también”, dijo García, quien además dedicó su trabajo en su primer proyecto de cine a su entrañable abuelita. “Este año justo estrené mi primer proyecto en la pantalla grande y descubrí el amor que tengo por el cine, esa es mi casa porque creo que está en la sangre así que creo que ella lo está disfrutando mucho”, expresó la joven.



Foto: Instagram

