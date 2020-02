Se unen para cantar y no usar plástico

Los integrantes de LemonGrass y los hermanos españoles Adexe y Nau han emprendido una cruzada: quieren que sus seguidores hagan acciones para cuidar el planeta y unirse para dejar de usar plástico y desechables de un solo uso.

“Es un tema complicado porque todos estos materiales se usan en la vida cotidiana, hay cosas que pueden sustituir lo que está afectando al medio ambiente o que tardan mucho en degradarse, entonces apoyemos los cambios que se hacen; una sola persona no puede cambiar al mundo pero si todos nos unimos, poco a poco vamos a notar esos resultados”, dijo Emiliano en entrevista con EL UNIVERSAL.

La agrupación mexicana pide a las personas formar parte del cambio y actuar en contra del calentamiento global que está destruyendo el planeta.

“Cada persona debe poner su granito de arena pero si no nos unimos va a ser muy complicado y hay veces que la gente dice ‘de qué sirve que yo lo haga, si nadie más lo está haciendo’; pero con el simple hecho de actuar nos sentimos bien porque ayudamos, entonces eso es lo que debemos de hacer”, comentó Paola.

“No podemos hacer el cambio solos, yo no le puedo escribir a las fábricas de botellas de agua y decir que lo dejen de hacer, que ya no usen plástico, pero podemos hacer una diferencia si vamos a un restaurante y si me preguntan si quiero mi bebida con popote, hay que decir que no. Aunque nosotros no seamos los que directamente produzcamos esos materiales dañinos hay que tomar la iniciativa de no usarlos”, añadió Nathan.

Por su parte, los españoles Adexe y Nau afirmaron que desde pequeños sus padres les enseñaron a ser ecologistas, así que no les es difícil acatar algunas normas.

Ambas agrupaciones se encuentran promocionando su nuevo sencillo llamado “Un pasito”, que grabaron juntos a raíz de su buena amistad.

“Los invitamos (a Adexe y Nau) al Auditorio Nacional para que fueran a nuestro show, porque somos amigos desde hace mucho tiempo, y pensamos que era padre hacer una canción y salió muy bien, porque trae un ritmo urbano”, mencionó Paula.

La nueva canción, contaron los integrantes, tiene tientes un poco más atrevidos, debido a que ya dejaron de ser niños y se encuentran en su etapa de adolescencia.