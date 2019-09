Se quejan de favoritismo en MasterChef

¿Hay favoritismos en MasterChef: La revancha? Pues algunos fans de la más reciente expulsada, Yanin, tienen sus dudas al no estar conformes con cómo se despidió a la cocinera. En redes sociales se pueden leer algunos comentarios como: “Pues creo la producción no te quiere porque tampoco pasaron tus mejores momentos. Fue la despedida más seca y equis que he visto” y “Ella merece una mejor despedida, se pasan los de edición”, incluso, la propia Yanin ha retuiteado las opiniones de sus seguidores confirmando que sí “quitaron la despedida de los chefs y cuando me despedí de Anette”.

Primera dama hace compras de lujo también en La usurpadora

El nuevo remake de Televisa, La usurpadora, no ha tenido problema en hacer referencia a hechos verídicos de la política mexicana, y aunque la producción asegure que algunas cosas se retoman de la política del mundo, hay alusiones que los mexicanos tienen muy presentes, como que una primera dama fuera captada haciendo lujosas compras en el país vecino mientras que México se encontraba en crisis. Esta situación es retomada por los personajes en una escena de la telenovela, en la que Andrés Palacios da vida al presidente de México y Sandra Echeverría a las gemelas Paola y Paulina.

Productores de Televisa se reúnen con Miguel Sabido

Antes que colegas, son amigos desde hace décadas, y esa razón reunió a Ignacio Sada, José Alberto Castro, René Casados, Nicandro Díaz, Juan Osorio, Gerardo Quiroz, Carlos Moreno, Jorge Eduardo Murguía y Salvador Mejía, productores de Televisa, se reunieron para compartir un momento con Miguel Sabido, quien en los años 70 realizó las telenovelas didácticas como Ven comingo, Acompáñame y Vamos juntos, entre muchas otras. Nos cuentan que si bien el escritor no labora directamente en Televisa, sigue siendo un referente para los productores y suelen pedirle asesoría y opinión en lo que hacen.