Se pospone estreno de “Exatlón México” por huracán Fiona 

El programa de competencia deportiva “Exatlon México”, que desde su estreno en el año 2017 se filma en la República Dominicana, tendrá que posponer su estreno debido a los daños que el huracán Fiona provocó en los circuitos de la competencia.

Esto lo dio a conocer la propia producción del famoso reality a través de un video que compartieron en sus diferentes redes sociales, donde además muestran cómo quedaron los sets de grabación tras el paso de la tormenta:

“Las inclemencias de la naturaleza retrasaron la nueva historia de #ExatlónMx... Pero nada nos detiene, estamos juntos en la reconstrucción de este sueño y pronto regresaremos hasta tu hogar para que vibres al escuchar la frase: ¡Que inicie el Exatlón!", se puede leer en una publicación.

En el clip aparece el conductor, Antonio Rosique, quien se dice dolido por la destrucción que Fiona dejó a su paso y que alcanzó a un programa al que le tiene tanto cariño, pero también se dice seguir que no sólo la producción de Extalón, sino que el país entero podrán salir adelante.

“Esta es mi casa y hoy me duele verla así, golpeada por la naturaleza, azotada por el huracán Fiona, pero más allá de nuestros circuitos y de nuestras pistas, lo que más me duele es lo que están pasando miles de dominicanos; mi solidaridad y empatía con esta gran nación que me ha dado tanto, que hoy veo dolida, pero que también veo de pie, la veo con esperanza, la veo trabajando duro para recuperarse y nosotros también nos levantaremos, turcos, dominicanos, mexicanos y latinoamericanos, una familia de más de 150 personas estamos aquí para levantar nuestra casa”, dijo en su discurso.



Rosique mandó un emotivo mensaje a los fans del programa Foto: Facebook

El 21 de septiembre, el huracán Fiona ascendió a categoría 4, por lo que tuvo un paso devastador en República Dominicana causando daños en viviendas del país caribeño y ocasionando que se posponga el estreno del reality show que reúne a atletas del país.

El pasado viernes 23 de septiembre el Centro de Operaciones de Emergencias reportó que un 76% de personas desplazadas por el ciclón ya regresaron a sus hogares. Hay casi 9 mil viviendas dañadas, de las cuales más de 2 mil fueron destruidas en su totalidad.

Durante toda la semana en la cuenta oficial de la competencia conducida por Antonio Rosique, se dieron a conocer a los participantes de la edición 2022, dónde se encuentran deportistas de todo tipo, desde clavadistas hasta calisténicos, provenientes de distintos estados del país como Chihuahua, Jalisco, Michoacán entre otros, esto ya con la noticia de que el estreno se realizaría una semana después de lo programado.

Para poder ver el primer capítulo, los fans de este reality deben sintonizar el 101 de televisión abierta el próximo 3 de octubre a las 7:30 horas.

Por su parte Antonio Rosique se expresó ante lo sucedido, y aunque algunos internautas piden su salida del programa también existieron muestras de apoyo para el conductor.



Así quedaron los sets tras el paso del huracán Foto: Facebook

