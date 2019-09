Se abren las Garza a tema del primer periodo

[email protected]

La actriz y cantante Mariana Garza recuerda que la primera vez que tuvo su periodo menstrual estaba lejos de casa y de gira con Timbiriche en Venezuela.

“Tuve gente que nos quería mucho alrededor, como María Elena Galindo, nuestra mánager, pero era lago que me daba mucha vergüenza, sí era esa época de ‘se siente mal no lo molesten’ o de llevar el bultito (paquete de toallas sanitarias) escondido; por eso ahora digo que es importante hablarlo”.

Para hacerlo, Mariana se ha reunido con su madre Ana Silvia Garza y su hija María Perroni, para montar la puesta en escena Nuestro cuaderno rojo, una historia adaptada por Claudia Romero del libro My little red book, que aborda la historia de una adolescente a punto de su primera regla, por lo cual pide a su madre y abuela le cuenten su experiencia.

“Sí es mejor hablarlo, porque cuando tú sientes que estás haciendo algo que no debe ver nadie se siente muy incómodo. Me siento muy contenta con esta obra, porque la gente sale muy contenta, se muere de la risa, se sienten apapachados tanto las mujeres como los hombres y eso me parece muy importante en este momento, porque entre más cosas nos unan soy más feliz”, dijo Mariana.

Abordar un tema tan controversial en una sociedad tradicionalista como la mexicana es para la también cantante algo muy oportuno en este momento, en que la violencia de género está a la orden del día, por eso cree que hay que hacer parte de este proceso también a los varones, como sucedió con el padre de María, el actor Pablo Perroni y con esta obra, que inició temporada el lunes, se logra.

“Pablo es un papá absolutamente presente, a quien le tocó estar muy cerca cuando sucedió con Shamadhi, mi hija mayor, porque yo estaba en concierto y él tuvo que contenerla y celebrarla. Para ella fue muy bonito recibir esa etapa; además Pablo es muy bueno para ayudar, porque sabe qué comprar”.