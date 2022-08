Scarymakeup, el macabro trending que alerta sobre violencia

En la red social TikTok, cada día surgen tendencias que van desde replicar coreografías hasta realizar diversos retos, entre ellos, surgió un trending topic que muestra la magia del maquillaje para simular un cadáver (#scarymakeup), el cual, recrea golpes y distintos signos de violencia en las modelos.



“A este trending le veo dos caras: algo juguetón, como de Halloween, pero también una alusión a la violencia. Por ejemplo, en uno, tenemos una mano que mueve el cuerpo (de la modelo) y saca el rostro de una bolsa de basura; es algo muy fuerte, da mucho qué pensar pero hay que ver cómo es la respuesta y por dónde la están orientando los creadores”, dijo el psicólogo Alexis Solís, especialista en atención a víctimas de violencia.



La canción que enmarca el trending es "Secrets", interpretada por el dúo de folk rock The Pierces, tema principal de la serie "Pretty little liars", historia que gira en torno a un grupo de amigas que ve fracturada su relación cuando una de ellas desaparece.



De la letra, que habla sobre mantener un secreto a salvo eliminando a todo aquel que pueda saberlo, es que surge este macabro trending, del cual hay recopilaciones en YouTube.



“Esto podría convertirse en una forma de protesta o de visualización de problemas como el feminicidio, pero también está en la delgada línea en la que se puede interpretar como una apología a este delito; claro, esto es muy subjetivo. La parte de guardar el secreto sí la percibo perturbadora, pero tal vez ese es el objetivo de la canción: generar esa sensación de incomodidad y extrañeza. Como lo veo, esta tendencia figura más con fines artísticos que como fenómeno social”, señaló el psicólogo.



Para el psicólogo, el #scarymakeup va más dirigido hacia la fascinación por los monstruos y el reto estético.



“Yo definiría esta tendencia como un reto juguetón que raya en la cruda realidad. Desde mi punto de vista sí puede tocar fibras sensibles, pero también podríamos caer en el otro extremo, que es la censura, que no sería nada deseable”.



Para el especialista, generalizar o descontextualizar la violencia es un paso muy peligroso, porque podría generar fobia social en el que recibe el mensaje, si éste no está bien encaminado, ya que podría pensar que, con salir a la calle o ir a una fiesta puede sufrir algún tipo de agresión.



“Faltaría en este tipo de tutoriales una pequeña leyenda que explicara la intención, tal vez diciendo que en el video se hace alusión a la muerte o el homicidio, pero que no es deseable en ningún caso; eso podría dar cierta sensibilidad en este tipo de temas. Creo que ni deberíamos satanizar ni glorificar este tipo de situaciones”.



Y VIVIERON FELICES… ¿PARA SIEMPRE?



Junto a este, también hay otro trending topic (#finalalternativo) donde se hace la misma tétrica caracterización pero con princesas Disney, cuyo objetivo es mostrar qué pasaría si la bonita historia no terminara bien. Para el psicólogo, esto es algo igual de fuerte, porque muestra violencia de género, incluso entre mujeres.



“El objetivo es subrayar momentos violentos de los cuentos clásicos de Disney, un claro ejemplo es el de la bruja Úrsula, quien le quita su voz a Ariel. La princesa sale como si se hubiera abierto la garganta para poder hablar, es cuando piensas, ¿qué pasa con el silencio?, ¿qué pasa cuando te piden que te calles? Y aquí no fue un hombre quien se lo pidió sino una mujer; pero esto depende de cómo se encamine, si se está viendo como una sátira, como una crítica o como una apología”.



Una de las cosas que el especialista considera necesario resaltar es que aplicaciones como TikTok no son algo pensado o dirigido para niños o niñas, pues contenido como este puede tener un gran impacto en ellos, por lo que indica, todo lo referente a redes sociales deba usarse bajo la vigilancia de un adulto.