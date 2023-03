Sasha Sokol reflexiona sobre el abuso que vivió y la desvergüenza de Luis de Llano

Se cumple un año de que Sasha Sokol aceptó públicamente el abuso que sufrió del productor Luis de Llano, y a través de sus redes, la cantante reflexionó al respecto, y compartió las enseñanzas y lo que aún falta para que se haga justicia; lo hace hoy, Día Internacional de la Mujer.

"Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer. En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas".

Sasha admitió que en este tiempo ha tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada y la desvergüenza de un abusador que se siente intocable; la intérprete también compartió tres grandes aprendizajes que le ha dejado esta experiencia y esta lucha para que menores de edad no sufran el abuso sexual.

"He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia.Resumo y comparto algo de lo que he aprendido en las siguientes:

-Que mi silencio (o el tuyo) no sea su escondite.

-Es difícil actuar, pero es dolorosísimo no hacerlo.

-Si ante la injusticia permaneces neutral, estás del lado del agresor.

La denuncia de Sasha

Con el contundente mensaje "nos vemos en los tribunales", dirigido al productor mexicano Luis De Llano, la cantante Sasha Sokol explicó la situación de abuso sexual que vivió en su infancia a manos de quien en aquel entonces era su representante.

En junio de 2022, la integrante de Timbiriche escribió:

"Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue 'transparente'. Nada está más lejos de la verdad", relató.

El comunicado fue una respuesta de Sokol a las palabras de De Llano una semana atrás en donde aseguraba que había tenido una relación "transparente" y "abierta" con la joven y que en todo momento su familia y sus cercanos estuvieron enterados.

El productor pidió una disculpa a la modelo por haber hablado de una situación privada que consideró, solo le competía a ellos dos y expresó su admiración a Sasha.

"Mi relación con Sasha Sökol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión…”, expresó el exproductor de Timbiriche.



Instagram Sasha Sokol.

Ante esto, Sasha mencionó que cuando comenzó su relación con De Llano con 14 años, tuvo que esperar más de dos años para contárselo a su madre, quien al enterarse hizo todo lo posible por separarlos, y "lo encaró".

"Al tratar de echar la culpa a mi mamá, —las personas que no pueden ver lo que no ven—, simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable. Y no hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario", explicó Sokol.

La relación entre Sasha y De Llano estuvo en la mirada del público por años pero el tema volvió a tomar fuerza después de que De Llano afirmara durante una entrevista con Yordi Rosado haber tenido una relación con Sokol cuando ella tenía 17 años que, según contó, duró seis meses.

Después de dichas declaraciones, el 8 de marzo de 2022 Sasha desmintió a Luis y aseguró que el tiempo que duró su relación fue de casi cuatro años comenzando cuando ella tenía 14 años y él 39.

Asimismo aseguró que el gran poder económico e influencia en la industria del entretenimiento que De Llano tenía en aquel entonces frenó los intentos de su familia para denunciar por miedo a arruinar su carrera.

En el mismo comunicado Sasha explicó el término "grooming", que hace referencia a las acciones emprendidas por un adulto con la intención de crear un vínculo emocional con un menor para abusar sexualmente de ella.

"Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo", apuntó.

Con información de EFE.

