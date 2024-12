Alejandro Sanz deja en claro a los fans de su actual pareja, su compatriota Candela Márquez, que no le encanta que caballeros de todas las edades halaguen a la actriz vía redes sociales.

Lo anterior quedó de manifiesto desde hace unos días cuando a cada posteo de varones en los que le pedían iniciar conversación privada, él les preguntaba si no querían hablar mejor con él, y a otros les contestó que lo que deseen saber de la actriz que mejor se lo pregunten a él. No cabe duda que romanticismo vemos, celos no sabemos.

Canacine, el primer homenaje póstumo a Silvia Pinal

Silvia Pinal, la leyenda del cine mexicano fallecida el pasado jueves 28 de noviembre será recordada en la próxima entrega de los premios de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica a realizarse la siguiente semana. Por cuestiones de tiempo no se pudo invitar a la familia a la ceremonia, pero los organizadores adelantan que la actriz será mencionada en el evento por todo lo que dio al cine mexicano y se espera que se escuche un sonoro aplauso en su memoria y en reconocimiento de su trayectoria por la cinematografía nacional.

Por la misma razón, la premura, tampoco fue posible destinar un galardón especial en reconocimiento a la trayectoria de la actriz y productora, pero se espera que sea en la entrega del Ariel 2025, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, cuando se realice una conmemoración de acuerdo al tamaño de la carrera de Pinal.





La actriz y diva mexicana Silvia Pinal.





Yuri dejó de ser requerida en “¿Quién es la máscara?”

Yuri tiene su tiempo y atención puestos en la planeación y logística de lo que será su próximo show Icónica, con el que además realizará una gira de presentaciones por todo el país, por ello, afirma, no ha tenido oportunidad de ver el programa dominical “¿Quién es la máscara?”, producción de la que fue parte del panel de investigadores.

La intérprete dice que supo desde marzo de este año que no sería parte de la emisión que se transmite los domingos por Las Estrellas, pues nadie de la producción se comunicó con ella , como pasó en los cinco anteriores. Sin embargo, sabe que el programa es uno de los consentidos del público y espera que a esta temporada le vaya igual de bien como cuando ella participó.





Yuri, la cantante veracruzana, habla de su ausencia en "¿Quién es la máscara?". Foto: Instagram





