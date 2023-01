Santa Fe Klan y Maya Nazor reciben el 2023 separados y con una especial dedicatoria

El rapero Santa Fe Klan y la influencer Maya Nazor recibieron el año 2023 separados pero con un pensamiento en común, la pareja, que tiene un hijo de seis meses, se separó hace poco en medio de especulaciones, pues hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo del truene.

Aunque algunos señalaron como la tercera en discordia a la youtuber Mona, la influencer aclaró que sólo son conocidos y que la pasaron bien en la fiesta en la que ambos asistieron hace poco en Guanajuato, donde fueron captados bailando.

El anuncio de la separación, dado a conocer por Maya a través de un video en vivo, sorprendió a los fans, pues días antes habían asistido juntos a la premier de "Black Panther: Wakanda Forever", además, Ángel Quezada estuvo como invitado hace poco en el programa "De noche pero sin sueño" conducido por Adrián Uribe.

En esa ocasión presumió sus tatuajes, y en especial uno que tiene en la espalda de "su chica", como llamaba a Maya.

La pareja de jóvenes comenzaron su noviazgo en agosto de 2021, y al poco tiempo dieron la sorpresa de que se convertirían en padres de Luka.

Separados, pero juntos por un motivo

El rapero de 23 años recibió el Año Nuevo en Los Ángeles, rodeado de amigos y con un mensaje de agradecimiento a su familia y a sus fans, quienes dijo, nunca lo han dejado solo.

El rapero compartió una reflexión sobre sus deseos para este 2023, y entre sus menciones de amor estuvo su hijo Luka, a quien le escribió una canción cuando nació; en video musical del tema aparece Maya y momentos muy emotivos del parto.

"Feliz Año Nuevo mi raza bendiciones y éxito a todos mis homis ya saben qué onda aquí bien firme para las que sean gracias por todo a toda la gente que siempre me han apoyado en esta movida siempre tendrán mi respeto un abrazo ami familia ami Luka hermoso y a mi barrio Santa Fe Gracias por todo siempre son mi motivación nos vemos en el siguiente capitulo", escribió, y acompañó el mensaje con una selfie.

Maya Nazor la pasó con su familia y compartió una foto con sus hermanas Ximena y Farah.

A través de sus estados en Instagram mostró una foto con su pequeño hijo Luka, y al igual que Ángel Quezada, le dedicó uas cariñosas palabras a su hijo, aseguró que él es y será lo mejor que le pasó el 2022.

Nazor comenzó el 2023 abrazada de Luka, a quien llamó "el amor de su vida": "Feliz Año Nuevo amor de mi vida. Te amo más que a nada en este mundo".

Fue en Navidad cuando los fans de ambos pelearon en redes, unos defendían al rapero mientras que otros criticaban a Maya y aseguraban que ella había sido la culpable del rompimiento, además de llamarla "interesada"; Nazor tuvo que defenderse y con lágrima aseguró que no era una interesada y que ella siempre respetó su relación y a Ángel, su pareja.

“No se me hace justo cómo están reaccionando algunas personas, porque no saben nada, no pueden juzgar ni opinar de algo que no saben, no vivieron en la relación, los únicos que sabemos somos Ángel y yo, y mientras nosotros nos respetemos y así no deben opinar”, dijo.

Enfatizó que no es una mujer interesada y que jamás se arrepentirá de haber tenido un bebé con Santa Fe Klan, además dejó claro que ella sabe trabajar y no necesita que Ángel le de dinero, sólo y si quiere a su hijo.

“Yo no soy una interesada, no me fijo en una persona por su físico ni por su dinero ni por lo que hace o no hace; yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise y amamos a nuestro bebé y jamás nos vamos a arrepentir de eso; lo único que pido es respeto”.



