En las últimas semanas, el rapero Santa Fe Klan se ha visto en medio de la polémica por su ruptura sentimental con la ifluencer Maya Nazor. Y es que, luego de varios rumores, la propia joven confirmó la separación, incluso pidió a los usuarios de redes sociales que dejaran de atacarla y mandarle mensajes en los que la llamaban interesada.

Dichos comentarios, lejos de terminar, se volvieron todavía más recurrentes, pues llegó a especularse que Nazor recibiría una fuerte pensión alimenticia por parte del cantante, algo que de nueva cuenta negó.

Hasta el momento, Ángel Quezada, nombre real del músico, se había mantenido en silencio; sin emabrgo, en una entrevista que ofreció a un programa de televisión, habló por primera vez sobre cómo se encuentra emocionalmente y confesó que ahora que volvió a la soltería, las mujeres no dejan de perseguirlo.



La pareja terminó su relación recientemente Foto: Instagram

El originario de Guanajuato señaló que recibe cientos de invitaciones por parte de sus seguidoras, pero también aclaró que no ha aceptado salir con nadie por una poderosa razón: "Se soltaron", dijo entre risas, refiriéndose a las mujeres que han intentado conquistarlo, "pero no todo bien, mucho respeto para la mamá de mi niño y pues acá andamos, nada más haciendo música", agregó.

El intérprete de "Separaos", considera que su éxito con las mujeres se lo debe en gran parte a su música; sin embargo y aunque al principio no lo creía ya ha comenzado a aceptar que les resulta atractivo: "Estamos medio guapillos, pero nomás (me trae) puros problemas. Soy medio penoso y les tenía ahí miedo (a las mujeres). No me atrevía, decía: '¿qué tal si me ignoran?', pero ya se me está quitando".

Por último, el rapero también habló sobre cómo se ha transformado su vida ahora que tiene un hijo, y destacó que, a pesar de lo que se puede ver en las redes, sí ha madurado: "Haberme convertido en papá me hizo ser más responsable, pensar más en mi vida. Yo soy ahí del barrio, y ahí cualquier cosita, luego luego se alebresta y a veces el alcohol no te hace pensar, pero creo que aunque ande como ande quiero estar con vida porque no lo quiero dejar", finalizó.

