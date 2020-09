Sandra Kai sufre violencia de género

La actriz Sandra Kai se ha convertido en una víctima de violencia de pareja dentro de la telenovela Imperio de mentiras, protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios. Ante este personaje que, sin duda, vive algo que muchas mujeres en el país, la actriz comentó:

“Estoy haciendo este personaje con mucho respeto y sabiendo que a lo mejor voy a tocar el corazón de algunas mujeres que pasan por esta situación, me siento con la responsabilidad de que, si alguna se puede identificar con éste, pueda ver que puede salir adelante”.

Sonia, su personaje, está casada con Eugenio Serrano (Alejandro Camacho), un hombre que la maltrata y del que tratará de librarse.

“Independientemente de ser la esposa, ella tiene una historia aparte, tiene un amante, que es su refugio, es la única persona con quien se siente protegida, con la que se siente querida y con quien se puede desahogar, tiene también todas las herramientas porque tiene toda la información, cosas en las que está metido su esposo, y lo quiere desenmascarar en algún momento pero no es tan fácil; es peligroso porque es un hombre con mucho poder, es un hombre que mata, que no nada más dice te voy a matar, que te amenaza con tus puntos más débiles”, comentó.

Además de Angelique Boyer y Andrés Palacios, la historia cuenta con las actuaciones de Leticia Calderón, Susana González, Patricia Reyes Spíndola, entre otros.

La historia comienza con el asesinato del empresario Augusto Cantú, padre de Elisa Cantú, en el mismo coche en el que viabaja la prometida de Leonardo Velasco (Andrés Palacios).

“Muchas veces, y porque la violencia aún es tema tabú, las mujeres se callan, eso se da, si no en una relación de pareja, en una familia, yo digo que no se queden calladas porque bajo ninguna circunstancia un hombre debe poner mano encima ni violentar verbalmente, el maltrato viene físicamente, con manipulación o hacer sentir mal, de bajar el autoestima o decir que no sirves para nada”.