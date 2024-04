Sandra Itzel seguirá luchando como en "MasterChef"; ahora, en la vida real

La cantante Sandra Itzel no pudo hacer brillar el ingrediente principal durante el reto de eliminación: el callo de hacha, razón por la cual se convirtió en la sexta expulsada de la cuarta temporada de “MasterChef Celebrity”.

Los famosos que estaban en la tabla floja tuvieron que jugar a un tragamonedas, que les asignaba un chef para asesorarlos durante este reto y para acompañarlos al mercado; un estado y una proteína.

A la también actriz y exvocalista de La Sonora Dinamita tuvo ayuda de la chef Zahie Téllez para elaborar un platillo del estado de Sinaloa con callo de hacha. “Lo más difícil va a ser cocinar algo que yo nunca he comido en la vida”, expresó la rubia intérprete antes de comenzar el reto.

Ella se sintió tranquila al entregar el aguachile con chilpetín, que es uno de los chiles más importantes de Sinaloa, dijo, pero la retroalimentación que tuvo de los críticos no fue la que esperaba.

“Los aguachiles en Sinaloa son para compartir me gustó cómo lo trabajaste en láminas, pero me hubiese gustado algo más generoso, me queda corto tu platillo”, dijo Téllez, mientras que el chef Adrián Herrera complementó con: “Yo noto un problema: está cortado muy delgadito el callo y no está dejando que se exprese abiertamente el ingrediente principal”, indicó.

Mientras que ella agregó: “me siento en paz y tranquila de haber dado mi máximo esfuerzo sobre todo con un platillo que jamás en mi vida había probado con un ingrediente que desconozco completamente, pero aquí lo más importante es hacerlo y enfrentarse al reto”.

A la hora de elegir al perdedor los tres jueces platicaron entre ellos que de entrada todos cumplieron con el objetivo; subieron las calidades de sus platillos, así que debían de fijarse más en los detalles, ya no en los platos completos, por eso escogieron a Sandra Itzel.

“Te vas con un buen plato y siéntete orgullosa de todo el esfuerzo hasta ahorita”, le dijo Zahie Téllez, mientras que eliminada comentó:

“Siento mucha paz, siempre he dicho que la suerte no existe, para mí creo que Dios tiene el control de todo, que también nosotros somos los arquitectos de nuestro destino, éste era mi momento”.

Y le aconsejó a sus colegas que sigan cocinando con todo el amor, que se sigan preparando y echándole ganas porque, dijo, cada vez va a ser más dura la competencia.

“Me siento muy afortunada de haberlos conocido a cada uno de ustedes y me llevo muchos amigos. Muchos decían que me veían en la final, muchos se peleaban por mí y eso me llena de felicidad porque confiaban en lo que yo podía hacer y yo sigo confiando en lo que puedo hacer”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

