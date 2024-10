Un momento muy complicado es el que vivió el cantante Samo el día de ayer, cuando fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México y debido a esta situación por poco cancela una presentación en Nueva York el día de hoy, pero al final pudo viajar.

El vocalista del grupo Camila compartió en su cuenta de X a través de un video, que en la madrugada del viernes él y su manager se dirigían al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX, cuando hicieron una parada en una farmacia, fue en el estacionamiento de este lugar donde sustrajeron una maleta donde iban los pasaportes y visas, tanto de trabajo como de turista, además de unos micrófonos.

Como consecuencia de esto, el cantante tuvo que cancelar una presentación que tenía en Nueva York, al no contar con los documentos necesarios para salir del país.

"La verdad creo que en este país hacen falta castigos más severos para que esto no pase, porque creo que se normaliza mucho este tipo de actos y me encantaría que los responsables de este robo realmente aparezcan, y se les de la pena que merecen por tomar cosas que no les pertenecen", expresó el cantante.

Y a pesar de que intentó levantar la denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, no pudo hacerlo porque en la madrugada no había personal que lo atendiera, por lo que decidió esperar unas horas para poder realizar el tramite

Unas horas después en otro video, pero esta vez en su cuenta de Instagram, explicó que después de haber dado a conocer su situación en redes sociales, muchas manos se unieron para poder resolver el problema y que él pudiera viajar a Nueva York, por lo que aún tenía dos horas para que el milagro sucediera, ya que su vuelo salía a las 7 de la mañana.

Y al parecer se logró, porque en sus historias posteó una imagen de un avión tomando pista a las 7:30 de la mañana, el feed siguió con un video de él al parecer afuera de un aeropuerto y el mensaje:

"Cansado, con hambre, pero posando. Hello NYC! ¡Lo logramos!".

Hasta el momento ni Samo o algunos de sus compañeros de Camila (Mario Domm y Pablo Hurtado), han explicado cómo fue que logró tener a tiempo pasaporte y visa para llegar a tiempo a su cita el día de hoy.

