Salma Hayek presume vestido de 15 kilos, pero critican exceso de filtros en su rostro: "tienes 50, no 30"

Salma Hayek está recibiendo varias críticas por una fotografía que se tomó a propósito del Festival de Cine de Cannes, aunque la actriz de 56 años pretendía llamar la atención por su impresionante collar Gucci, o por su vestido Balenciaga de 15 kilos, con más de un millón de lentejuelas que requirió de 270 horas de costura a mano y 2 mil 769 de bordado a mano, de lo que muchos cibernautas están hablando es del extraño rostro que muestra en las instantáneas.

¿Abuso de bótox o de filtos? cuestionan los fans de la actriz mexicana que desfiló en la alfombra roja del festival junto hace unos días junto a su esposo, el empresario frances François-Henri Pinault; Salma, portó para la ocasión un modelo de color púrpura de Alexander McQueen con un escote que no pasó desapercibido.

Salma Hayek en el Festival de Cannes 2023. Foto: AFP.





¿Qué pasa con el rostro de Salma Hayek?

Muchos de los usuarios se mostraron decepcionados de Salma por abusar del uso de filtros, y la cuestionan sobre la obsesión de querer parecer más joven: "¿Por qué todos estos filtros? Eres una mujer muy hermosa en tus 50, y todo el mundo te quiere así que ¿por qué fingir que pareces de 30? Simplemente no lo entiendo. Es un insulto al poder femenino", opina una cibernauta.

Critican rostro de Salma Hayek en estas fotos que compartió en su cuenta de Instagram, donde presumió vestido Balenciaga de 15 kilos.





"¿Qué pasó Salmita?, demasiados filtros. Tú eres guapa con todo y arruguitas". "No me gusta esta Salma, muy artificial". "Necesito que la gente se libere de los grilletes de los filtros. ¡No lo necesitas! eres hermosa tal como eres". "Es el maquillaje o te hiciste cirugía, no te pareces nada", se lee entre las opiniones de los usuarios que en esta ocasión no halagaron a la actriz que cuenta con más de 24 millones de seguidores en esta red social.