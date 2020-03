Saldo del coronavirus: 23% menos fans en el Vive Latino

Un 23.76% menos de asistentes que el año pasado. Ese fue el tamaño de la afectación que sufrió el Vive Latino de este año, que se realizó mientras México atraviesa por la epidemia del coronavirus.

Con Guns n’ Roses como cabeza de cartel, el primer día del festival tuvo varios momentos cumbre a pesar de la baja asistencia. Ocesa reportó que oficialmente hubo 68 mil 618 personas aunque algunas autoridades sanitarias habían señalado por la tarde que fueron 40 mil. Ambas cifras están por debajo de los 90 mil que asistieron al primer día del año pasado.

Para quienes sí fueron, resultó un gozo escuchar y ver a The Rasmus, que cantó la mayoría de sus éxitos. La banda finlandesa salió a las 20:15 horas al escenario ante miles de personas que esperaron para ver su presentación.

Fue con la canción “The first day of my life” que la banda arrancó con su presentación, seguido del éxito que los lanzó a la fama internacional “In the shadows”, la cual hizo que todos sus admiradores se estremecieran de alegría.

“¿México cómo están? Es bueno regresar”, fueron las palabras con las que saludó Lauri Ylönen a su audiencia, que gritó llena de euforia. Algunos de sus fanáticos decidieron verlos de lejos, sentados en el pasto, para evitar multitudes, mientras que otros, especialmente mujeres, trataron de llegar lo más cerca del escenario para ver a una banda que lleva más de dos décadas de carrera artística.

“Es la primera vez que nos presentamos en un festival aquí en México”, comentó la banda que trataba de tener el mayor contacto posible con su audiencia.



The Cardigans interpetó “Cucurrucucú paloma”



Así continuaron con temas como “In my life”, “Time to burn”, “The one I love”, “Guilty”, entre otras, que hicieron cantar a muchos, especialmente cuando el vocalista cedía el micrófono a su público. En una plática previa con los medios de comunicación, la banda aseguró que se sentían felices de regresar a México, pero un poco extraños al ver tantas medidas de sanidad y eso les hizo recordar cuando tuvieron que cancelar su presentación en México de 2009 por la influenza H1N1.

En esta ocasión la banda no canceló sus presentaciones agendadas lo que ha hecho felices a miles de fans, sobre todo a quienes los siguen desde el inicio de su carrera. ”Tenemos grandes fans mexicanos, los amamos”.

“¿Cómo se la están pasando en el festival?”, “¡vamos canten!”, fueron algunas de las frases que la banda dijo durante su presentación, que culminó con canciones como “Funeral song”, “No fear”, entre otros.

Otro momento emocionante de Vive Latino fue el especial y conmovedor tributo a José José, que hizo cantar a miles de personas, con interpretaciones de Ely Guerra, Ximena Sariñana, Pato Machete, Mon Laferte, entre otros.

Mientras en los escenarios secundarios se presentaban bandas como 31 minutos, gran parte de los asistentes del festival prefirieron estar en el principal en donde se entonaron los éxitos de El Príncipe de la canción. Con una orquesta dirigida por Meme, tecladista de Café Tacvba, entre otros cantantes apareció Andrés Calamaro, quien interpretó “Gavilán o paloma”, una canción que hizo cantar al unísono a todos los presentes.

Mientras presentaban a otro artista, la multitud empezó a gritar diferentes ovaciones como, “Arriba el Príncipe” y el famoso “Oe oe oe José José”. El homenaje se cerró con la interpretación de “El triste”, que estuvo a cargo de Meme, quien no cantaría, pero lo hizo por la cancelación de Enrique Bunbury.