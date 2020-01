SAG Awards 2020: Robert de Niro lanza dura crítica a Donald Trump

Robert De Niro, considerado uno de los mejores artistas cinematográficos de su generación, fue honrado el domingo con un premio a sus logros durante su extensa carrera actoral por parte de sus colegas, y aprovechó la ocasión para criticar veladamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El dos veces ganador del Premio de la Academia y protagonista de la película de mafia nominada al Oscar "The Irishman" recibió el tributo anual del Sindicato de Actores (SAG) para celebrar una carrera de 50 años en películas que van desde dramas como "The Deer Hunter", "Raging Bull" y "The Godfather II".

Al subir al escenario en medio de una ovación de pie en el Auditorio Shrine el domingo por la noche, De Niro dio un golpe a Trump, sin mencionar su nombre, en momentos en que el presidente enfrenta un juicio político en el Senado por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso.

"Existe lo correcto y existe lo incorrecto y existe el sentido común, y existe el abuso de poder, y como ciudadano tengo tanto derecho como cualquier otra persona (...) de expresar mi opinión", dijo el actor.

"Y si tengo una voz más fuerte debido a mi situación, la usaré cada vez que vea un flagrante abuso de poder. Y eso es todo lo que diré sobre eso esta noche", añadió.

Luego agradeció a sus "camaradas de armas" por otorgarle el premio de honor a la trayectoria del sindicato SAG-AFTRA.

Un actor versátil con más de 100 películas en su haber, De Niro, de 76 años, también es cofundador del Festival de Cine de Tribeca en la ciudad de Nueva York, establecido para ayudar a revitalizar Manhattan después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

nrv