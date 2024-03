Ryan Gosling, nominado al Oscar por la exitosa película "Barbie", cantará en vivo en la gala de los Premios Oscar la balada "I'm Just Ken", que también compite por un premio. En la película, el actor lidera a una horda de Kens a través de una coreografía épica.

"Al parecer no importa lo que haga / Siempre soy el número dos", se lamenta en la canción. "Solo soy Ken / En cualquier otro lugar, sería un 10 / ¿Es este mi destino? / ¿Vivir y morir una vida de rubia fragilidad?", continúa.

La canción, que alcanzó la lista Billboard Hot 100, está siendo ensayada por el actor un día previo al gran evento que premia año con año a lo mejor del cine; una foto lo muestra en dicho ensayo en el que aparece con micrófono en mano y lentes oscuros.

Lee también: Ryan Gosling será sólo un Ken en los Premios Oscar

Ryan Gosling ensayando previo a su interpretación en los Premios Oscar 2024. Foto: Richard Harbaugh / AMPAS.

Billie Eillish y su hermano Finneas subirán al escenario con otra canción de "Barbie", la introspectiva "What Was I Made For?". La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas además anticipó que Scott George y Osage Singers tocarán "Wahzhazhe (A Song for My People)" de la película "Los asesinos de la luna".

Completando la lista están Jon Batiste interpretando "It Never Went Away" del documental "American Symphony" y Becky G, que cantará "The Fire Inside," escrita por la eterna nominada Diane Warren para "Flamin' Hot".

Si bien la canción de Eilish ganó ya dos Grammys y es la clara favorita, "I'm Just Ken" -escrita por Mark Ronson y Andrew Wyatt- fue uno de los hitos de la exitosa cinta e ilusiona a los fanáticos con que Gosling la cante en la noche de los Oscar.

Según Deadline, RYAN GOSLING estará acompañado de 65 bailarines en su interpretación de I'M JUST KEN en los Oscars.



Se espera que sea una de las presentaciones más grandes de la historia de la ceremonia. Se sentirá la KENERGY 💗✨ #Oscars #Barbiepic.twitter.com/2JwalLxdEU — Carla ❁ (@shannonlada) March 6, 2024

La polémica de "Barbie"

La Academia de Hollywood fue criticada por no incluir entre las ocho nominaciones de "Barbie" a la directora Greta Gerwig y a la protagonista Margot Robbie.

"I'm Just Ken" es uno de los dos temas de "Barbie" nominados a mejor canción original junto a 'What Was I Made For?', de Billie Eilish y Finneas, que ganó el premio a mejor canción escrita para medios audiovisuales en los últimos Grammy.

El hecho de que Gerwig y Robbie quedaran fuera de las nominaciones a mejor directora y mejor actriz desató un aluvión de críticas semanas atrás porque paradójicamente la película, aclamada por promover la inclusión y la representación, no contó con sus referentes femeninas en la terna de finalistas.

Lee también: De Ken... ¿a Rambo?, Sylvester Stallone quiere a Ryan Gosling como su sucesor

Entonces, Gosling, quien también da vida en el filme a Ken -pareja de Barbie-, dijo sentirse más que "decepcionado" por la situación, aunque agradecido también por que su trabajo hubiera sido reconocido por los miembros de la Academia.

"No hay Ken sin Barbie y no hay película de 'Barbie' sin Greta Gerwig y Margot Robbie. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio", expresó el también actor de 'La La Land' en un comunicado.

rad