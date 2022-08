Rubí canta como nunca y al fin sorprende a los 4 jueces en La Academia

Emocionados como pocas veces se han visto, los cuatro jueces de La Academia se emocionaron casi hasta las lágrimas, cuando disfrutaron del dueto que hicieron Rubí y Eduardo con el tema "Colgando en en tus manos", donde para sorpresa de todos la alumna con menos ventaja en esta semifinal por fin logró cantar.

Vestidos en color lavanda y acompañados de un grupo de bailarinas, aparecieron Rubí y Eduardo, quienes desde las primeras notas hicieron que Lola Cortés se quedará literalmente con la boca abierta, y conforme iban avanzando en el tema, con el cual se mostraron divertidos, cómplices y disfrutando de los que estaban haciendo, la llamada "Juez de Hierro" tomó del brazo a Arturo López Gavito quien no paraba de sonreír y hasta bailaba, Ana Bárbara y Horacio Villalobos tampoco ocultaron su sorpresa.

"Llevo muchos años compartiendo este panel, hemos vivido muchas cosas, buenas y malas, pero nunca había vivido lo de esta noche. Eduardo sé de lo que eres capaz, Rubí sé que lo que te voy a decir suena espantoso, pero espero que te de Covid más veces ¡eres otra! No quiero que se escuche como una burla porque tuvimos muchas pérdidas, pero hermosa no tenía fe, pero con esos gestos y esa voz que nunca había escuchado, hoy me convence más que nunca que soy una Rubiliver", dijo Lola Cortés emocionada.

Ana Bárbara señaló el buen trabajo que Eduardo hizo cuando Rubí se desafinó, pero aceptó que desde la conferencia ella dudaba que la chica de San Luis Potosí llegara hasta esa etapa y agradeció la confianza de los maestros en esta alumna. Horacio felicitó a Rubí por haber creído en ella y demostrar que con estudio y empeño se pueden lograr las cosas.

"En momentos como estos lo que tiene que imperar es la justicia, el esfuerzo colectivo y el desempeño histórico, si bien Rubí nos sorprendió porque es la primera vez que cantó bien, tengo que regresar a pensar en un hombre que trabajó mucho, Eduardo tu eras el ganador de este dueto y Rubí enhorabuena para ti, porque sé que la pasaste mal y lo lograste esta noche", dijo López Gavito.

Luego este juez les dijo a Nelson y a Mar que vieran el trabajo que Eduardo y Rubí hicieron, porque hubo química y complicidad, que se acercaran a ellos y les preguntaran cómo lo hicieron.

Pero pese a la agradable sorpresa que dio Rubí, Eduardo fue quien pasó a la siguiente ronda y ella enfrentará la posibilidad de salir de La Academia a nada de la final.

rcr