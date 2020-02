Rubén Albarrán, de Café Tacvba, ya no cree en el gobierno de AMLO

Luego de acudir a una reunión en la Cámara de Diputados, el activista y vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán expresó su desconfianza ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno Federal ya que no está de acuerdo en que el Estado sea la mejor alternativa para el manejo de las aguas nacionales.

El intérprete de temas como "Esta Vez" y "María" consideró que los pueblos originarios son los que mayor posibilidad tienen de hacer un buen manejo del agua. También señaló que el colectivo “Agua Para Todos”, del cual es parte, seguirá en diálogo con los delegados sobre la Ley General de Aguas.

“Estoy apoyando esta iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas porque me parece que es un buen comienzo para iniciar el diálogo. Una discrepancia que encontramos es que se vuelve a dejar en manos del Estado el manejo y las decisiones sobre el agua".

"Eso debe estar en manos de la ciudadanía y quien más está en posibilidad de hacer un manejo responsable y sustentable del agua son los pueblos originarios, tienen los conocimientos. Históricamente con el Estado no tenemos confianza para dejar en sus manos el manejo”, expresó el cantante en un video difundido en redes sociales.

De igual manera sostiene que no se está escuchando a los pueblos indígenas como el gobierno lo había prometido y puso de ejemplo la consulta del Tren Maya.

”No se están escuchando a los pueblos indígenas como se dijo en esas consultas simuladas. Eso es un ejemplo y lo que se va hacer con ese Tren Maya que le llaman progreso y que le llaman beneficio para los pobladores", indicó Rubén Albarrán.

El vocalista de Café Tacvba dijo que un ejemplo claro es lo que sucede "en Cancún, Playa del Carmen, todo lo que le llaman la Riviera Maya, donde los únicos que se han visto beneficiados han sido los empresarios".

Además criticó que los pueblos han sido despojados y están abandonados, a la vez que hay varias problemáticas tales como alcoholismo, drogadicción y han llegado mafias.

"Eso es un ejemplo clásico. Históricamente, no estamos mintiendo, eso es lo que sucede con esos proyectos, como pueblo no podemos permitir eso. Debemos de parar, ya eso es un ejemplo, de por qué no tenemos confianza en esta administración”, comentó el intérprete de “Eres”.

Para finalizar expresó que está muy contento que el pueblo mexicano participe en un tema tan relevante como es la legislación del agua ya que no solo es obligacion de la Cámara de Diputados.

